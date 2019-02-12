情人節去哪裡吃飯？ 全台7家超浪漫「約會餐廳」精選推薦

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

編輯：penny@ReadyGo、Lemon@ReadyGo

緊接著春節，就是情人節的到來~找間特別又有情調的餐廳感覺很難，還在煩惱該去哪裡慶祝情人節嗎？快來看看ReadyGo精選約會餐廳！美食當前還有美景加分，在這麼浪漫的氛圍下，想求婚的要快呀！

ReadyGo提醒您：酒後不開車！開車不喝酒！飲酒過量有礙健康！

[台北 士林] 草山夜未眠

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提到欣賞台北市夜景，一定會想到陽明山！在陽明山文化大學後山的蜿蜒山路上，這家「草山夜未眠」號稱「左擁101、右攬淡江月」，並有著百年大樹相伴，是上陽明山賞夜景的熱門景觀餐廳。看著夜景、聊聊天，享受這甜蜜又浪漫的時刻，好幸福。

電話 | 02-2862-3751

地址 | 台北市士林區東山路25巷81弄99號

營業時間 | 星期一–星期四 16：00–03：00

| 星期五 16：00–05：00

| 星期六 12：00–05：00

| 星期日 12：00–03：00

[台北 大安] La MESA 西班牙餐廳

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這間餐廳，是位在國父紀念館站的－La MESA西班牙餐酒館。由外籍名廚Paco擔任顧問，設計出許多富有特色的西班牙Tapas，浪漫的氣氛很適合和三五好友們聚會小酌。

電話 | 02-2778-7676

地址 | 台北市大安區延吉街137巷33號

營業時間 | 星期日–星期四 17：30–23：00

| 星期五–星期六 17：30–01：00

[新北 板橋] Asia 49 亞洲料理 酒廊

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Asia 49亞洲料理及酒廊位處49樓的絕佳位置，並透過巧妙的設計，白天雙北兩市的美景盡收眼底，夜裡則享璀璨炫麗的迷幻夜景。

電話 | 02-7705-9717

地址 | 新北市板橋區新站路16號百揚大樓49F(板橋大遠百旁)

營業時間 | 星期日–星期四 11：30–23：00

| 星期五–星期六 11：30–00：00

[台北 大安] 廊香歐風創意料理 Les Champs

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店內風格以溫暖的原木色調為主，再加上服務人員充滿熱情的服務方式， 餐點的供應，主要以新鮮、上選的地中海料理為主軸，傳達南歐料理的豐盛感，再融合地方精隨的創意烹調手法，並且不斷地開發新菜色，每到用餐時段，便吸引了眾多的饕客聚集，共享廊香熱情的美食饗宴。

電話 | 02-27540818

地址 | 台北市大安區仁愛路四段48巷14號 (大安站)

營業時間 | 星期一–星期六 11：30–14：30 、18：00–21：30 (星期日未營業)

[桃園] 梳子餐廳 Salud Tapas Restaurant

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由川門子團隊帶來，西班牙式的Tapas碰上川式料理，蹦出精緻美味小餐點！搭配無毒生菜、德國有機農莊，提供給您一個全新體驗的蔬食。

電話 | 03-315-1571

地址 | 桃園市桃園區新埔六街89號)

營業時間 | 星期一–星期日 11：30–21：30

[台中 南屯] bistro88義法餐酒館

圖/FB@Bistro88 義法餐酒館 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 分享 facebook

餐酒、鮮花、高腳桌、吧台，這裡充滿了義法餐廳的元素，置身其中就像是來到高檔的義法餐廳一樣，擁有豐富且CP值超高的精選葡萄酒。

電話 | (04) 2320-9977

地址 | 台中市南屯區公益路二段88號

營業時間 | 星期六–星期四 08：00–15：00、17：30–23：00

| 星期五 08：00–15：00、17：30–22：00

[台中 龍井] 樂丘廚房東海店

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樂丘廚房是東海大學商圈超人氣美食，最受歡迎的舒芙蕾鬆餅，一度佔據IG版面，還有超浮誇的龍蝦義大利麵，一整隻龍蝦和滿滿的蛤蜊，多到底下的義大利麵都看不見了！這麼浮誇的義大利麵就在知名的樂丘東海店。

電話 | 04-2652-8300

地址 | 台中市龍井區台灣大道五段3巷30弄13號

營業時間 | 星期一–星期日 11：00–21：00

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