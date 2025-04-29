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「士林萬麗酒店」限時指定酒水半價再送炸物拼盤！限時再推出戶外BBQ晚餐排隊

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自台北士林萬麗酒店臉書粉絲團
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位於台北士林區的豪華地標──士林萬麗酒店，近日於館內時尚酒吧R Bar推出「微釀暮光時刻」Happy Hour活動，只到至4月30日的晚間19:30至21:30，精選紅白酒、啤酒與調酒，第二杯享半價優惠，並貼心贈送精緻炸物拼盤一份，讓賓客在輕鬆氛圍中，享受微醺夜晚。無論是下班小聚或朋友小酌，士林萬麗酒店為您打造充滿浪漫魅力的完美時光。即刻預約，開啟夜晚的美好序曲，趕快把握。

圖／取自台北士林萬麗酒店臉書粉絲團
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此外，士林萬麗酒店週末限定推出戶外BBQ晚餐，炭火直烤塔都里雞、牛肉與新鮮海鮮，搭配特製阿根廷青醬與台味烤肉醬，香氣四溢，席間更能暢飲沁涼海尼根，打造星空下最熱鬧的派對時光。即日起至10月31日限時開放，天候不佳則移至室內舉行，美味不打折。

圖／取自台北士林萬麗酒店臉書粉絲團
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圖／取自台北士林萬麗酒店臉書粉絲團
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士林萬麗酒店交通便利，結合現代設計與自然景觀，成為城市旅人的首選。周五至周日，酒店頂樓泳池特別開放下午至傍晚時段，賓客可手持冰涼飲品，倚靠泳池邊，遠眺台北山景與夕陽，盡享微度假氛圍。

圖／取自台北士林萬麗酒店臉書粉絲團
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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