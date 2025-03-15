森森燒肉身分證對中「這2碼」免費吃「598元伊比利黑豚梅花」！中三碼整桌再9折
燒肉控準備衝！森森燒肉「玩樂祭」第二彈正式開跑，即日起至4月30日，用餐時出示身分證號碼，若其中包含「1、7、2、3」（一起愛森），對中兩碼即可免費獲得市價598元的「伊比利黑豚梅花佐松露醬」，對中三碼以上更可享全桌9折優惠！還沒查身分證的朋友，快翻出來看看自己是不是幸運兒！
沒對中號碼也別氣餒，森森燒肉還準備了「超級巨星KTV」包廂85折優惠，只要憑當日發票即可享有，讓你的燒肉饗宴直接續攤變成歡唱派對！此外，活動期間內點選指定套餐，還能參加「一番賞」抽獎，有機會抱走萬元現金、當天餐點免費，甚至一年份的森森燒肉吃到飽，張張有獎，絕對不讓你空手而回！
想參加這場美食盛宴？記得至少提前一天訂位，並於訂位時告知參與「玩樂祭」活動。用餐當日須出示實體證件，並點選一份套餐方可享優惠。機會有限趕快揪團訂位，一起享受森森燒肉帶來的極致美味吧。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言