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森森燒肉身分證對中「這2碼」免費吃「598元伊比利黑豚梅花」！中三碼整桌再9折

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自森森燒肉臉書粉專
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燒肉控準備衝！森森燒肉「玩樂祭」第二彈正式開跑，即日起至4月30日，用餐時出示身分證號碼，若其中包含「1、7、2、3」（一起愛森），對中兩碼即可免費獲得市價598元的「伊比利黑豚梅花佐松露醬」，對中三碼以上更可享全桌9折優惠！還沒查身分證的朋友，快翻出來看看自己是不是幸運兒！

圖／取自森森燒肉臉書粉專
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沒對中號碼也別氣餒，森森燒肉還準備了「超級巨星KTV」包廂85折優惠，只要憑當日發票即可享有，讓你的燒肉饗宴直接續攤變成歡唱派對！此外，活動期間內點選指定套餐，還能參加「一番賞」抽獎，有機會抱走萬元現金、當天餐點免費，甚至一年份的森森燒肉吃到飽，張張有獎，絕對不讓你空手而回！

圖／取自森森燒肉臉書粉專
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想參加這場美食盛宴？記得至少提前一天訂位，並於訂位時告知參與「玩樂祭」活動。用餐當日須出示實體證件，並點選一份套餐方可享優惠。機會有限趕快揪團訂位，一起享受森森燒肉帶來的極致美味吧。

圖／取自森森燒肉臉書粉專
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吃到飽 派對 燒肉

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