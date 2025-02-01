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財運All In！蛇年限定招財酒禮 財勢一碰即發

聯合新聞網／ 記者 高婉珮 ／即時報導
歐肯招財蛇禮盒是派對歡聚、新春團聚的最佳拍檔。圖／提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
歐肯招財蛇禮盒是派對歡聚、新春團聚的最佳拍檔。圖／提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2025蛇年是乙巳年，許多人認為扭來扭去的蛇，是「財運上升的象徵」，各式各樣的蛇形小飾品，也成為人氣招財小物。今年歐肯（Auchentoshan）單一麥芽蘇格蘭威士忌攜手作品曾入選AGI國際平面設計聯盟（Alliance Graphique Internationale）及榮獲台灣金點設計獎的HOUTH設計工作室，以「蛇來運轉．財到福來」為主題，推出「12年、14年、三桶」共3款「歐肯招財蛇禮盒」，內有象徵好運無限、永恆財富的無限造型「轉運招財蛇」，祝願大家蛇年財運All In。

HOUTH以金屬打造3款無限造型（∞）的「歐肯轉運招財蛇」，寓意為「無限的財富（Infinity Fortune）」。專為台灣量身打造的「歐肯14年豐馥紫雪莉單一麥芽蘇格蘭威士忌禮盒」搭配「財富轉運蛇」，以金錢符號象徵財富無限；「健康轉運蛇」（歐肯12年）代表健康永恆；「愛情轉運蛇」（歐肯三桶）則寓意堅貞愛情。將象徵財富的錢母放入「咬錢蛇」口中，更寓意財源廣進、富貴滿堂。

此外，最接地氣的仕高利達（Scottish Leader）蘇格蘭威士忌，則以麻將為主題，將人人朗朗上口的麻將術語「碰」、「發」、「胡」，轉化為包裝視覺主軸，搭配仕高利達12年、仕高利達金雪莉與仕高利達金牌等經典酒款組成開運禮盒，並加碼「胡的正神開運小威杯」、50毫升小酒等驚喜，獻上三款全新2025春節開運禮盒。

「胡」字禮盒由仕高利達12年與3只「胡的正神小威杯」組成；「發」字禮盒中，則有仕高利達金雪莉酒款與3只「胡的正神小威杯」；「碰」字禮盒中有專為台灣市場量身打造的仕高利達金牌嚴選橡木桶陳釀，以及同款50毫升小酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

凡購買仕高利達12年、仕高利達金雪莉2025開運禮盒，即隨盒增送3只「胡的正神小威杯」。圖／仕高利達提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
凡購買仕高利達12年、仕高利達金雪莉2025開運禮盒，即隨盒增送3只「胡的正神小威杯」。圖／仕高利達提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2025仕高利達12年蘇格蘭威士忌新年禮盒，建議售價790元。圖／仕高利達提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2025仕高利達12年蘇格蘭威士忌新年禮盒，建議售價790元。圖／仕高利達提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2025仕高利達金牌蘇格蘭威士忌新年禮盒，建議售價480元。圖／仕高利達提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2025仕高利達金牌蘇格蘭威士忌新年禮盒，建議售價480元。圖／仕高利達提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金屬打造三款無限造型（∞）的「歐肯轉運招財蛇」，以蛇的靈動與滑順之姿，象徵帶來健康、財富、愛情的轉運祝福。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金屬打造三款無限造型（∞）的「歐肯轉運招財蛇」，以蛇的靈動與滑順之姿，象徵帶來健康、財富、愛情的轉運祝福。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
將象徵財富的錢母放入「咬錢蛇」口中，寓意財源廣進、富貴滿堂。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
將象徵財富的錢母放入「咬錢蛇」口中，寓意財源廣進、富貴滿堂。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
歐肯14年豐馥紫雪莉單一麥芽蘇格蘭威士忌禮盒（左起），建議售價1,750元；歐肯三桶單一麥芽蘇格蘭威士忌禮盒，建議售價1,500元；歐肯12年單一麥芽蘇格蘭威士忌禮盒，建議售價1,220元。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
歐肯14年豐馥紫雪莉單一麥芽蘇格蘭威士忌禮盒（左起），建議售價1,750元；歐肯三桶單一麥芽蘇格蘭威士忌禮盒，建議售價1,500元；歐肯12年單一麥芽蘇格蘭威士忌禮盒，建議售價1,220元。圖／三得利全球烈酒公司提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

春節 禮盒 蘇格蘭

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