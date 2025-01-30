追劇、開趴更有戲！《魷魚遊戲》聯名酒嗨翻新年

你也被《魷魚遊戲》中「一二三木頭人」的主旋律洗腦了嗎？在聚會滿滿的年節時刻，無論追劇或開趴，免不了喝上幾杯，臺灣在地釀酒廠臺虎精釀與蘇格蘭威士忌品牌Johnnie Walker，分別推出《魷魚遊戲》聯名酒款，讓新春歡聚更嗨、更有戲。

臺虎精釀限定推出的「○△□啤酒」，風味靈感來自第一季《魷魚遊戲》經典的「椪糖挑戰」，刻意讓啤酒帶有椪糖般的輕盈焦香，使麥芽的香氣層次更加豐富，大口暢飲後，帶來讓人意猶未盡的暢快滋味。

在包裝設計方面，「○△□啤酒」啤酒罐上有3個戴著 ○、△、□ 面具的士兵，隨著「GAME ON」的號令一下，便讓人陷入沉浸感十足的視覺與味蕾體驗。「○△□啤酒」每罐容量500毫升，於全聯福利中心與大潤發限定販售，每罐建議售價69元。

「Johnnie Walker魷魚遊戲限定版」將瓶身上標誌性的「邁步向前的紳士」，換上劇中玩家的綠色運動服，象徵帶領酩家一同走向未知豐富的調和旅程，酒標也掛上劇中參賽者編號001至456，號碼將採隨機限量出貨，並加入《魷魚遊戲》官方Logo及特殊版「12年」標示於瓶身。酒瓶背標背面則以魷魚遊戲中的邀請卡，作為隱藏版亮點。

「Johnnie Walker魷魚遊戲限定版」不僅包裝受矚目，在風味上更完美呈現黑牌獨有的蜂蜜、果乾香氣，伴隨著焦糖和奶油太妃糖的氣味，以招牌的黑巧克力和香草甜味點綴，尾韻再以標誌性的煙燻風味完美收尾。「Johnnie Walker魷魚遊戲限定版」已於各大通路上市，售價以實際通路售價為主。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康