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求生意志夠強就加碼這些！初二回娘家必勝伴手酒

聯合新聞網／ 記者高婉珮／即時報導
初二回娘家以合適的酒款作為伴手禮，共享鬆弛而美好的歡聚時刻。圖／人頭馬君度集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
初二回娘家以合適的酒款作為伴手禮，共享鬆弛而美好的歡聚時刻。圖／人頭馬君度集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

無論時代如何變遷，初二回娘家伴手禮是少不了的。回娘家的理想伴手禮，除帶有吉祥寓意的蘋果、棗子、橘子…等，以及萬年不敗的紅包外，如果你的「求生意志夠強」，還考慮可以加碼以下酒款，肯定得分連連、賓主盡歡。

金門高粱今年延續紅包概念，推出「緞金龍2025新春特仕版」，帶財的金紅色瓶身搭配「大吉大利」、「財源廣進」的吉祥燙金字樣，以二入雙色紅包禮盒，凸顯送禮人的豪氣。此外，金門高粱今年更加碼推出史上最大升級版「恭喜大發財」酒，用1公升超大容量滿載最誠摯的新年祝福，讓吉祥好兆頭更上一層樓，「最佳女婿」頭銜非你莫屬。

若丈人喜歡喝洋酒，「人頭馬X.O金蛇年新春禮盒」肯定讓你立於不敗之地。「人頭馬X.O」由首席調酒大師精心調配，從數百種「生命之水」（eaux-de-vie）中精選而成，口感馥郁。「人頭馬 X.O 金蛇年新春禮盒」更融合美學與藝術創作，蛇年限量X.O瓶身飾以本次藝術家黃宇興聯名設計的《靈蛇耀彩》山水圖畫，在頸標與酒標處，均為蛇年新春限量蛇紋設計，深淺相間的蛇鱗透過光影輝映，獨具層次感，作為初二回娘家伴手禮，面子裡子兼具。

面對喜歡威士忌的丈人，一定要來點特別的。「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」以世界頂級貴腐酒產地之一、法國波爾多蘇玳產區貴腐甜白酒桶過桶熟成，深金色酒液富含蜂蜜般香甜的白葡萄乾香氣及酸甜水果風味，非常出彩，特別適合在新年飲用，與親朋好友一同共享鬆弛而美好的歡聚時刻。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」以法國波爾多蘇玳產區貴腐甜白酒桶過桶熟成，非常出彩。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」以法國波爾多蘇玳產區貴腐甜白酒桶過桶熟成，非常出彩。圖／帝亞吉歐提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
1公升裝「恭喜大發財」金門高粱酒，酒精度53.2%，建議售價980元，象徵招財納福好兆頭。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
1公升裝「恭喜大發財」金門高粱酒，酒精度53.2%，建議售價980元，象徵招財納福好兆頭。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門高粱推出的「緞金龍2025新春特仕版」雙色紅包酒禮盒，酒精度53.2%，每盒建議售價1,600元。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
金門高粱推出的「緞金龍2025新春特仕版」雙色紅包酒禮盒，酒精度53.2%，每盒建議售價1,600元。圖／黑松提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
人頭馬X.O金蛇年新春禮盒，建議零售價6,350元。圖／人頭馬君度集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
人頭馬X.O金蛇年新春禮盒，建議零售價6,350元。圖／人頭馬君度集團提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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