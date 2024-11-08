「台北國際酒展」200元門票限時免費索取！4大酒種、640個攤位超盛大還有試飲活動

2024台北國際酒展即將盛大登場！本屆酒展首次進駐南港展覽館2館，於11月15日至18日展開一連四天的精彩活動。本屆展會聚焦葡萄酒、威士忌、日本酒及精釀啤酒四大酒種，為愛酒人士帶來年度不可錯過的盛宴。現在限時免費提供市價200元的門票，索票活動於11月14日23:59截止，喜愛美酒的朋友千萬別錯過這次機會。

2024-11-08 14:30