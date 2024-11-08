「台北國際酒展」200元門票限時免費索取！4大酒種、640個攤位超盛大還有試飲活動
2024台北國際酒展即將盛大登場！本屆酒展首次進駐南港展覽館2館，於11月15日至18日展開一連四天的精彩活動。本屆展會聚焦葡萄酒、威士忌、日本酒及精釀啤酒四大酒種，為愛酒人士帶來年度不可錯過的盛宴。現在限時免費提供市價200元的門票，索票活動於11月14日23:59截止，喜愛美酒的朋友千萬別錯過這次機會。
本次台北國際酒展匯聚280多家國內外頂尖酒商，640多個攤位陣容龐大，現場將提供數千支優質酒款供民眾品嘗。除了豐富的展品外，主辦單位精心策劃多項活動，包括「ChanChao來·美食BAR」搭配美酒與美食、「品酒教室」邀請原廠酒莊親臨講解，以及「尋味試飲」讓消費者輕鬆尋找心儀酒款。所有活動採線上報名制，歡迎提前預約以免向隅。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台北國際酒展不僅是品味美酒的機會，更同步舉辦「台灣國際茶業博覽會」、「台灣國際咖啡展」及「台灣國際食品暨設備展」，呈現亞洲飲食文化盛會的多元樣貌。11月15日至18日歡迎前來南港展覽館參觀，與同好共襄盛舉。了解更多詳情，請至官方網站或關注臉書粉絲專頁，掌握最新展會資訊。
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