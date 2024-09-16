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帥氣科技感啤酒！掌門精釀中秋限定版「登月計劃」大量啤酒花的清爽果香、與金蘭醬油攜手超幽默禮盒

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片來源｜掌門精釀
圖片來源｜掌門精釀

中秋節又要來了，吃月餅、烤肉怎麼少得了啤酒相伴？掌門精釀這次推出極具未來科技感的「登月計劃」啤酒組，雖然沒有太空失重的體驗，但這款啤酒絕對足夠帶來飄飄然的感覺，準備好讓中秋節從地球一路嗨到月球！

「登月計劃」啤酒　登陸月球的帥氣科技感

由拉格酵母低溫發酵後帶出的純淨口感，結合酒花奔放的熱帶果香，喝起來輕盈爽口，加上恰到好處的酒精濃度，正是「登月計劃」啤酒組內的6罐「酒花星球」特色。在烤肉的時候來一罐，還是配上月餅一起享受都非常合適。

掌門在這次的包裝設計以登陸月球的概念為靈感，酒標模擬了太空飛船操作介面，複雜多樣的資訊充斥其中，包含3D線框圖形、數據波形和月球表面掃描圖等元素，呼應登月主題。

圖片來源｜掌門精釀
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配合銀色質感的提盒包裝，盒面以工業風格的剛硬線條呈現，從視覺上營造出登陸月球的氛圍，拿在手裡像極了一個小型太空艙，科技感爆棚。

掌門精釀「登月計劃」啤酒組，即日起於全台掌門精釀門市、新光三越（預購）陸續上市，每組售價890元。

掌門精釀 x 金蘭醬油「醇香歲月禮盒」超幽默啤酒禮盒

另外，半年前在社群媒體上的一個愚人節玩笑，如今竟然成真，跳脫以往對中秋禮盒的印象，掌門精釀與金蘭兩大台灣在地品牌跨界合作，聯名限量推出「醇香歲月禮盒」，酒瓶的外觀經過精心設計，模仿了金蘭醬油的瓶標，讓人真假難辨。

圖片來源｜掌門精釀
圖片來源｜掌門精釀

禮盒中最大亮點為「金蘭醬喝」，使用烘焙極深的巧克力麥芽，賦予了酒液黑巧克力般的深邃香氣，並添加燕麥來建構出絲滑口感，咖啡的醇厚焦香迅速佔領味蕾，末段濃郁的松針苦韻則平衡了水晶麥芽帶來的焦糖風味。由於酒體色澤如同醬油，因而才以此命名。

圖片來源｜掌門精釀
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啤酒瓶身的視覺上暗藏玄機，特別設計的幾乎跟金蘭醬油經典的瓶標一模一樣，乍看之下，真的會以為禮盒內裝著兩瓶醬油，只有仔細一瞧，才能發現它們的區別：一瓶是「金蘭醬油」，另一瓶則是「金蘭醬喝」，諧音雙關「這樣喝」。幽默設計既復古又充滿了趣味性，非常適合作為中秋送禮的選擇！

掌門 x 金蘭「醇香歲月禮盒」於即日起在全台掌門精釀門市以及其他合作店家限量販售，瓶裝容量皆為590毫升，每組售價980元。

喝酒禁止開車。未滿十八歲禁止飲酒

欣傳媒 林芳如 https://www.xinmedia.com/article/301934

咖啡 巧克力 禮盒

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