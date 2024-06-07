「食屍鬼闇黑炸雞」來襲！金色三麥推聯名限量新品，「測AI屍態」再免費領造型啤酒

「食屍鬼闇黑炸雞」搶先吃起來！「SUNMAI金色三麥攜手」Gamania橘子集團旗下原創內容平台「漫畫星」，推出「食屍鬼闇黑炸雞」及多款限量美食，且為慶祝漫畫「食屍鬼」連載2週年，特別打造「屍麥唷:)主題快閃店」，還有AI面項分析領造型啤酒券，直接置身漫畫場景又能吃美食超酷！

圖／橘子集團提供

這次跨界合作將漫畫中的末日場景和角色搬到金色三麥的3間台北店和1間台中店，讓粉絲們在即日起在至7月24日期間，享受獨特的味覺「食屍鬼饗宴」。

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四款限定啤酒與闇黑美食，極致味蕾享受

快閃店推出的聯名餐點包括4款限定啤酒和多款闇黑料理。「食屍鬼闇黑炸雞」以其獨特的黑色外觀和濃郁香味吸引眾人目光，搭配「闇黑墨魚酥」，酥脆的口感與墨魚的鮮美相得益彰。更有喪屍風格的「闇黑漢堡系列」，將炸雞、墨魚和特色醬料巧妙結合，呈現出濃郁的黑色風格，完美還原漫畫中的末日氛圍，一定要美拍打卡。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／橘子集團提供

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雙重打卡活動與AI「食屍鬼」分析，野餐墊與啤酒免費拿

除了美食饗宴，還推出雙重打卡活動。粉絲只要在快閃店內與「食屍鬼」角色拍照上傳至IG，即可獲得限量周邊。此外，現場閱讀食屍鬼－SUNMAI金色三麥番外篇「屍麥唷:)」漫畫並留言，即可獲得限量野餐墊。更有「這裡拍拍～屍麥唷:)」人臉AI分析，應用擴增技術呈現喪屍風格，粉絲可在活動網站上傳照片，立即變身漫畫中的喪屍樣貌，並獲得SUNMAI啤酒免費兌換券。活動期間至7月24日，千萬不要錯過了！

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2024 漫畫星「食屍鬼」 x SUNMAI金色三麥「屍麥唷:)」

活動官網：https://bean.fun/pSZCV

食屍鬼漫畫免費看：https://comics.beanfun.com/69

活動期間：即日起至7/24

金色三麥 x 屍麥唷:)主題快閃店

主題快閃店日期：6/7至7/24

分店資訊：

SUNMAI BURGER 金色三麥麥漢堡 新莊宏匯店（新北市新莊區新北大道四段3號1樓）

SUNMAI BAR 大稻埕貨櫃市集（台北市大同區民生西路底五號水門）

SUNMAI BAR R8 Metro Bar（台北市中正區金華街12號）

SUNMAI BAR 台中PARK 2（台中市西區英才路534號B1）

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