財神也尬意！這些兔年酒禮有錢母

大年初五是傳言是財神的誕辰，一般商家都選擇在初五開市，通常會在初四晚上迎財神，討個吉利。迎財神，不但甜品、美酒少不了，更可以準備「錢母」當做發財金一起祭拜，祈求來年財運亨通。今年包括仕高利達、歐肯威士忌、以及臺虎精釀，都推出帶有錢母的酒禮，祝福大家兔年發大財。

仕高利達蘇格蘭威士忌特別在兔年推出與嘉義新港奉天宮聯名的「仕高利達2023春節禮盒」，精選「仕高利達12年」、「仕高利達金雪莉」和「仕高利達金牌」等三支屢在國際烈酒與葡萄酒大賽（IWSC）、國際烈酒競賽（ISC）中奪獎的人氣佳釀，搭配獨家設計並過爐祈福的嘉義新港奉天宮錢母，希望大家錢兔似錦、幸福滿滿。

禮盒隨美酒贈送一枚獨一無二的「仕高利達X嘉義新港奉天宮」的聯名錢母。圖／仕高利達提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「仕高利達2023春節禮盒」除將象徵媽祖「天后之尊」的冕冠，燙金印在代表三款佳釀的藍、橘、金三色禮盒上，還隨美酒贈送一枚獨一無二的「仕高利達X嘉義新港奉天宮」的聯名錢母，不但讚頌媽祖與時俱進、慈愛守護虔誠的台灣子民，更十足展現仕高利達追求完美調和、貼近消費者的在地精神。

來自蘇格蘭的單一麥芽威士忌歐肯（Auchentoshan），這次與榮獲2021英國D&AD Wood Pencil winner、2021德國紅點設計及2018台灣國慶主視覺設計師葉忠宜聯名，推出12年、18年、三桶「歐肯招財兔新春禮盒」，3款招財兔各有不同的喜悅表情，歐肯招財兔的背上可放入錢母，為兔年招來滿滿財運。

歐肯招財兔新春禮盒，歐肯招財兔的背上可放入錢母，為新年招來滿滿財運。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

設計師葉忠宜與歐肯攜手合作，推出3款歐肯招財兔新春禮盒。圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

臺虎精釀推出內有兔年限定招財大錢母的「否桔兔來兔年限定禮盒」，禮盒中代表吉祥的金桔啤酒，特別採用象徵發發發的8.88%酒精濃度，讓微醺中帶點偏財運；招財進寶的巨型紀念錢母，錢幣刻上祥瑞雙兔，以及代表福祿壽的好意象，讓大家與親朋好友一同迎接錢兔似錦、金光滿福的兔年。

「否桔兔來兔年限定禮盒」中代表吉祥的金桔啤酒，特別採用象徵發發發的8.88%酒精濃度。圖／臺虎精釀提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

台灣仕高利達團隊攜春節禮盒，親赴嘉義新港奉天宮過爐祈福。圖／仕高利達提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。