錯過再等12年！2023兔年生肖酒禮盒限量發行

2023是癸卯年，從曆法來看癸為水、卯為木，水木相生，生生不息。對品味之仕而言，在橡木桶中熟陳的美酒，絕對是迎接水兔年到來的最佳獻禮。

來自蘇格蘭的威士忌領導品牌JOHNNIE WALKER藍牌、單一麥芽威士忌班瑞克（Benriach），來自義大利的頂級風乾葡萄酒專家瑪西（MASI）酒廠，都推出兔年限定版，祝福大家「錢兔」似錦、鴻「兔」大展。

瑪西亞瑪諾經典風乾葡萄酒兔年限量禮盒，原價3,200元，2023兔年專屬優惠價2,023元。圖／星坊酒業提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

說到生肖酒，大家首先想起的一定是JOHNNIE WALKER藍牌，今年的兔年版已經是JOHNNIE WALKER藍牌連續第10個台灣限定的生肖酒版本了。今年台灣獨家的JOHNNIE WALKER藍牌限量年度生肖系列——兔年珍藏生肖台灣限定版，由國際知名服裝設計師打造限量瓶身，以「兔躍前行」為主題，將兔子、祥雲、高山意象印製於瓶身，象徵祝福長壽和步步高升含意；並在瓶身上刻劃出燙金臺灣圖案，閃耀精品光芒。

不同於一般版本的40%酒液，臺灣限定勾兌調和的「兔躍前行」兔年珍藏台灣限定版酒精濃度為46%，入口後，舌齒之間便充滿榛果、蜂蜜、雪莉酒香與柳橙果香，接著是隱約的薑味、金橘、檀香木與黑巧克力香味。濃郁的蜂蜜甜味最先湧現，伴隨淡雅的胡椒與乾果味道，尾韻是柔和的煙燻味，獨特的八維風味組合，餘韻繚繞不絕餘口。

2023兔年限定的班瑞克12年單一麥芽蘇格蘭威士忌，以金紅相間的別緻祥雲圖騰，與兔年專屬的淘氣金色兔子，推出「班瑞克兔年限定12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」，別具收藏價值及趣味性。酒款在雪莉桶、波本桶與波特桶等三種橡木桶中熟成至少12年，是一款擁有馥郁的雪莉口感，並與波特桶與波本桶所交織而成圓潤濃郁的單一麥芽威士忌。

班瑞克兔年限定12年單一麥芽蘇格蘭威士忌，建議售價1240元。圖／美商百富門提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

為迎接2023年兔年到來，義大利瑪西酒廠特別針對亞洲市場，將旗下的明星商品Costasera Amarone亞瑪諾經典紅酒，換上喜氣洋洋的兔年專屬酒標，推出亞洲限定兔年版限量禮盒，全球僅生產15,000瓶，全台限量僅1,200瓶。

風乾葡萄酒擁有非常好的陳年實力，在儲存環境良好下，可以陳年30年以上，不管是個人收藏或作為贈禮，都非常適合。這款禮盒整體視覺以金色與紅色搭配，酒標設計上將酒款經典的小天使圖騰，結合傳統剪紙窗花風格設計兔子圖案，充分呈現出農曆年的喜慶與精緻感。