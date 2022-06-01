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義式風情氣泡飲！ 「聖沛黎洛x康普茶」聯名推5款炫耀系限量氣泡聖品

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片／聖沛黎洛Sanpellegrino提供
圖片／聖沛黎洛Sanpellegrino提供

義大利知名氣泡水品牌聖沛黎洛Sanpellegrino與台灣知名Zestea康普茶合作，在2022年春夏推出全新聯名的天然水果康普茶氣泡飲，以經典的義式調酒概念出發，用全新時尚氣泡飲喝到調酒般的豐富層次，為味蕾帶來米其林般的夏日饗宴。

圖片／聖沛黎洛Sanpellegrino提供
圖片／聖沛黎洛Sanpellegrino提供

被譽為水中香檳的聖沛黎洛氣泡天然礦泉水，一直是眾多米其林餐廳的指定佐餐水品牌，此次與Zestea康普茶合作的夏日調飲系列，均使用來自西西里島的柑橘園所生產的新鮮柑橘類水果製成，香檳般的氣泡礦泉水質地，結合西西里島的新鮮水果，與眾不同之處就是每一口都可以品嘗到義大利的陽光與酸甜，自然純淨又健康，且自帶濾鏡系的繽紛色彩，更成為IG熱門炫耀系氣泡聖品。

Zestea康普茶是一個使用台灣在地原料，小批量在宜蘭精釀25-30天的天然益生菌發酵飲品，富含維他命B群、有機酸、益生菌，可享受滑順、酸甜帶有氣泡的豐富口感。Zestea康普茶希望能夠運用康普茶的概念講述在地台灣茶的故事。

經過調飲主廚多次研製，聖沛黎洛與Zestea康普茶終於在今夏推出「檸檬薄荷莫西多」、「西西里咖啡」、「紅柚香茅康普茶氣泡飲」、「夏日派對」、「金色誘惑」共五款限定飲品。甜橙果香濃郁奔放，清新而充滿活力，幾乎是南歐人手一杯的夏日聖品，鮮紅色澤就像打上甜心濾鏡腮紅；而檸檬薄荷莫西多，彷彿是整個畫面都自帶著小清新薄荷濾鏡，讓人喝得時尚美麗，又健康滿點！

Sanpellegrino聖沛黎洛 Ｘ Zestea康普茶聯名限量飲品，即日起在Café Costumice、Heritage Bakery & Café、香色 XIANG SE、聲色 Sounds Good…餐廳都可以喝得到，gonna共樂遊則是在6月2日推出，趕快出發一起體驗義式風情的氣泡調飲吧！

Kombujito 檸檬薄荷莫西多

改良自經典調酒裡的暢銷冠軍-莫西多。採用新鮮薄荷和來自西西里島的檸檬做搭配，入口清爽酸甜，無論搭配鹹食、甜點都是佐餐的好選擇。（聖沛黎洛檸檬水果氣泡飲 & Zestea檸檬薄荷康普茶）

Expresso Romano 西西里咖啡

清酸的檸檬氣泡飲與經典原味康普茶融合在一起，加入的濃縮咖啡昇華後，在口中酸甜交織、口感濃郁又輕盈、層次豐富，絕對和平常喝的西西里咖啡很不一樣，怎麼可以錯過！（聖沛黎洛檸檬水果氣泡飲 & Zestea原味康普茶）

Grapefruit lemongrass kombucha spritz 紅柚香茅康普茶氣泡飲

聖沛黎洛最受歡迎的葡萄柚水果氣泡飲，與帶有玫瑰香的檸檬草康普茶，柑橘與草本風味的交疊，花果香與微苦，看似衝擊卻很融洽，無論什麼時段都很適合來上一杯。（聖沛黎洛葡萄柚水果氣泡飲 & Zestea檸檬草康普茶）

Summer Sanpellegria 夏日派對

圖片／聖沛黎洛Sanpellegrino提供
圖片／聖沛黎洛Sanpellegrino提供

是南歐人手一杯的夏日聖品，明亮的紅櫻桃色澤，果香濃郁奔放，清新而充滿活力，帶有明顯的花香、柑橘與莓果的香氣。新鮮細緻的口感交織著恰到好處的甜度。（聖沛黎洛甜橙水果氣泡飲 & Zestea洛神花康普茶）

Ginger Citrus Spritz 金色誘惑

圖片／聖沛黎洛Sanpellegrino提供
圖片／聖沛黎洛Sanpellegrino提供

靈感來自於義大利的國民飲料Aperol Spritz，金黃色的色澤更顯優雅。可以刺激食慾、促進消化，是一款苦甜平衡但卻讓人喝不停的「開胃氣泡飲」。（聖沛黎洛檸檬水果氣泡飲 & Zestea生薑薑黃康普茶）

【限量推出餐廳名單】

gonna共樂遊-地中海飲食健康餐廳（2022/6/2推出）

台北市大安區仁愛路四段109號 （仁愛店）02-2772-5755台北市內湖區石潭路145號（內湖店）02-8793-9663台北市南港區經貿二路186-1號（南港店）02-2651-5525台北市大同區承德路一段1號（京站店）02-2558-7968

Café Costumice台北市大安區忠孝東路四段223巷71弄6號02-2711-8086

Heritage Bakery & Cafe台北市中正區漢口街一段73之2號02-2311-1079

香色 XIANG SE台北市中正區湖口街1-2號02-2358-1819

聲色 Sounds Good台北市大安區新生南路二段30巷1-3號02-2358-1668

Editor／Sasa 欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/203920

水果 咖啡 義大利

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