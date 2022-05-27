果然好喝！ 臺南限定「南旺夕陽」鳳梨啤酒開賣

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【旅奇傳媒/編輯部報導】炎炎夏日即將到來，最適合來罐冰冰涼涼的啤酒，臺南市政府觀旅局與沃隼釀造合作推出「臺南」款聯名啤酒，到年底前將推出三款臺南盛產水果口味啤酒，只有到臺南才買得到，首款佐以關廟金鑽鳳梨為佳釀，喝得到金鑽鳳梨最原始醇厚的鮮果味，取名「南旺夕陽」，與臺南知名的黃金海岸夕陽呼應，即日起在餐酒館、旅館、民宿及各大景點販售（※未滿十八歲請勿飲酒）。

此款啤酒採用臺南關廟種植的高品質金鑽鳳梨為釀酒基底，打開就可以聞到飽滿芳醇的迷人鳳梨果香，搭配啤酒花的香氣，口感順口，最適合炎炎夏日品嘗，到年底前還會再推出兩款以臺南盛產的高品質水果入酒的限定啤酒，瓶身設計充滿濃濃的臺南味，很適合來臺南玩的旅客購買回去收藏，送禮自用兩相宜。

近年臺南的夜間觀光及餐酒文化推動得非常成功，臺南的夜間觀光元素除了夜市外，還有老屋酒吧、餐酒館及金色流域運河遊船周邊景點可以去，而去年的國際餐酒嘉年華更是辦得有聲有色，邀請到AHA Saloon、Draft Land及Indulge Bistro等亞洲五十大酒吧知名調酒師出席，古都府城也從既有的古蹟美食等古城形象，蛻變為更具創意與活力的觀光城市，注入了運河遊船、餐酒等夜間觀光元素後、漸漸融匯出深具國際視野的觀光新能量。

此次推出臺南城市聯名啤酒，酒標設計以黃金鳳梨為主要設計元素，更融入魚頭君及黃金海岸的夕陽，以鳳梨的弧線去呈現海洋紋路以及波浪的狀態，加上安平古堡佇立意象，並以夏天獨有的火紅木棉花點綴，視覺相當吸睛，一眼就將風味及飲用情境融合其中！在品嘗啤酒之時也能感受到瀰漫著臺南的熱情氣息。

※ 提醒您：禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒

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