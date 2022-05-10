熟梅戀上威士忌！ 日本「花雨威士忌梅酒」全聯搶先獨賣

梅酒的酸甜口感深受台灣消費者喜愛，近年來甚至流行起自行釀造梅酒的儀式感。代理酒品超過40年的專業酒商毅欣有限公司，今年導入日本「花雨威士忌梅酒」，預計5月13日起於全台全聯門市上架獨賣，建議售價599元，新品上市優惠價529元。

「花雨威士忌梅酒」來自有「天選名水之地」美名的山梨縣當地酒廠，採用特色皮薄肉厚、飽滿多汁，日本最高等級的梅子紀州南高梅和當地泉水釀製而成的梅酒與日本威士忌相互浸泡調和而成的威士忌梅酒。威士忌的濃郁與梅酒的香甜，命中注定的相遇激盪出華麗的金褐色。口感柔順不嗆烈並帶有梅子的清香，尾韻口感如愛情般綿密流長。