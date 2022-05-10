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熟梅戀上威士忌！ 日本「花雨威士忌梅酒」全聯搶先獨賣

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
日本花雨威士忌梅酒容量500毫升，酒精濃度15%，飲用方式非常多元。圖／毅欣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
日本花雨威士忌梅酒容量500毫升，酒精濃度15%，飲用方式非常多元。圖／毅欣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

梅酒的酸甜口感深受台灣消費者喜愛，近年來甚至流行起自行釀造梅酒的儀式感。代理酒品超過40年的專業酒商毅欣有限公司，今年導入日本「花雨威士忌梅酒」，預計5月13日起於全台全聯門市上架獨賣，建議售價599元，新品上市優惠價529元。

「花雨威士忌梅酒」來自有「天選名水之地」美名的山梨縣當地酒廠，採用特色皮薄肉厚、飽滿多汁，日本最高等級的梅子紀州南高梅和當地泉水釀製而成的梅酒與日本威士忌相互浸泡調和而成的威士忌梅酒。威士忌的濃郁與梅酒的香甜，命中注定的相遇激盪出華麗的金褐色。口感柔順不嗆烈並帶有梅子的清香，尾韻口感如愛情般綿密流長。

花雨威士忌梅酒飲用方式非常多元，除了單純冰鎮純飲或是加冰塊喝出威士忌梅酒的原味，也能加上氣泡水變成梅酒沙瓦。此外搭配綠茶、烏龍茶等茶飲的喝法，在日本非常受歡迎，可以同時享受茶香的回甘。威士忌梅酒並不只專屬夏天，在寒冷的天氣裡，加入熱水、蜂蜜和檸檬片，暖身也暖心。無論怎麼喝，每個人都可以創造專屬獨有的飲感體驗。

日本花雨威士忌梅酒建議售價599元，新品上市優惠價529元。圖／毅欣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
日本花雨威士忌梅酒建議售價599元，新品上市優惠價529元。圖／毅欣提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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