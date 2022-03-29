快訊

本土+33 疫情燒向中部 陳時中：多個案來源不明

生死一瞬間！新竹尖石山崩人車險被活埋 駕駛飛速倒車逃死劫

搶攻新世界葡萄酒大餅 紐西蘭懷得天堂酒莊系列抵台

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
近年新世界葡萄酒在全球快速崛起，品質屢獲國際大獎肯定。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
近年新世界葡萄酒在全球快速崛起，品質屢獲國際大獎肯定。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新世界葡萄酒近年在全球快速崛起，讓不少代理商嗅到市場商機，紛紛引進南半球產區知名酒莊的葡萄酒。位於台中的英蓋爾精品洋酒就獨家引進紐西蘭懷得天堂酒莊的一系列葡萄酒款，除了有紐西蘭最具代表性的白蘇翁（Sauvignon blanc）白葡萄酒，另外也有不少如黑皮諾（Pinot Noi）、夏多內（Chardonnay）等經典酒款，搶攻新世界葡萄酒市場大餅。

英蓋爾精品洋酒此次引進懷得天堂酒莊一系列經典葡萄酒款，像是典藏精選白蘇翁2019白葡萄酒。該酒款2020年獲得國際白蘇維翁大獎的金牌獎，2019時獲國際知名葡萄酒大師BOB CAMPBELL評選為5顆星頂級金牌，全球最具影響力的酒評家Robert Parker評選也獲90高分；酒體帶有些微金黃稻草與檸檬綠色調，入口後梅李香氣緩緩升起，伴隨果乾香甜氣息，隱約有著礦石與些微帶點潮濕青苔的濕漉石頭調性，溫潤的酒體中則有著鮮明的酸度，相當適合做為開胃酒款，與清爽的沙拉、雞肉或是海鮮搭配都相當合拍。

另款典藏特選單一葡萄園葛巫娜2020白葡萄酒，全球僅有台灣販售，限量1248瓶，加上客製化的船錨酒標，相當具有收藏價值。2020年精心種植的典藏特選葛巫娜來自於酒莊旁的保羅大道上附近的單一葡萄莊園，在2003年時分別使用兩種不同風格的葛巫娜（Gewürztraminer）葡萄品種進行繁殖，位於沖積扇石附近的獨特土壤特性，造就於此區域的藤蔓有著溫和的活力，並帶著整體豐富強度的水果層次，2020年3月21日以手工摘採後進行釀造，酒體濃郁飽滿，質感滑順油潤，典雅的玫瑰清香及多層次的辛香調性綿延至餘韻，非常適合搭配泰式、中式甚至是摩洛哥式料理，搭餐方式相當多元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

典藏特選單一葡萄園葛巫娜2020白葡萄酒全球僅在台灣發售，限量1248瓶，建議售價2000元。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
典藏特選單一葡萄園葛巫娜2020白葡萄酒全球僅在台灣發售，限量1248瓶，建議售價2000元。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
英蓋爾精品洋酒近期獨家引進紐西蘭懷得天堂酒莊一系列經典葡萄酒款。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
英蓋爾精品洋酒近期獨家引進紐西蘭懷得天堂酒莊一系列經典葡萄酒款。圖／英蓋爾精品洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

延伸閱讀

紐西蘭辦事處代表拜會台南 黃偉哲：盼深化雙方合作

寧夏葡萄酒產量1.3億瓶 銷售額大增

融入葡萄酒風土概念 愛爾蘭沃特福野餐日威士忌抵台

下個月重新開放邊境！紐西蘭總理：準備好歡迎世界回歸

相關新聞

條通解密！台北「3家日式風格酒吧」美味不踩雷，感受現實版華燈初上場景

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 華燈初上第三季昨日已於Netflix上線。不少網路新聞紛紛針「誰是兇手」大作文章，連帶也讓日式條通的夜生活引人好奇。現行法規常將酒吧與酒店視為同一類別

好市多「貝禮詩櫻花白桃奶酒」亞洲限定款新上市！3款神級飲品瓶身都美翻

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 好市多「貝禮詩奶酒」以草莓口味最廣為人知，溫潤滑順的口感被列入許多人「少女酒」清單，每年限定登場都掀起囤貨潮。而繼金色瓶身的巧克力奶酒開賣，近期再有亞洲獨

美而美、台式傳統早餐怎麼吃不怕胖 ? 豬排蛋吐司加上「這個」零罪惡，饅頭夾蛋瘦身這樣吃400卡有找

妳也是愛吃早餐的女孩嗎？別於西式精緻的早午餐形式，想必多數台灣人還是依賴豬排蛋吐司配大冰奶，又或者饅頭夾蛋配豆漿，這類型的台式傳統早餐組合，但這些讓人難以戒掉的熟悉味道，也隱藏著驚人的高熱量、肥胖地雷

全新時尚打卡勝地！GUCCI推Giardino 25全日咖啡餐酒館

位於義大利佛羅倫斯領主廣場（Piazza Della Signoria）的古馳花園（GUCCI Garden），開幕以來...

美食家黃冠華／是外省鄉愁也是幸福療癒的美味回憶，台北人的牛肉麵地圖

若說每個台南人都有一個屬於自己的小吃地圖，同理可比，其實每一個台北人心中都應該有一個牛肉麵地圖。

平均300出頭！好市多最新「水蜜桃氣泡酒組」還送2個玻璃杯　只懂大眼酒就Out啦

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 每逢過年，許多人到好市多都會搜索氣泡酒、葡萄酒、梅酒等年節必囤飲品的蹤影，而除了回歸就被搶售一空的話題大眼酒「CERETTO 傑樂托慕司卡多微甜氣泡酒」，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。