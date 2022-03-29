搶攻新世界葡萄酒大餅 紐西蘭懷得天堂酒莊系列抵台

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新世界葡萄酒近年在全球快速崛起，讓不少代理商嗅到市場商機，紛紛引進南半球產區知名酒莊的葡萄酒。位於台中的英蓋爾精品洋酒就獨家引進紐西蘭懷得天堂酒莊的一系列葡萄酒款，除了有紐西蘭最具代表性的白蘇翁（Sauvignon blanc）白葡萄酒，另外也有不少如黑皮諾（Pinot Noi）、夏多內（Chardonnay）等經典酒款，搶攻新世界葡萄酒市場大餅。

英蓋爾精品洋酒此次引進懷得天堂酒莊一系列經典葡萄酒款，像是典藏精選白蘇翁2019白葡萄酒。該酒款2020年獲得國際白蘇維翁大獎的金牌獎，2019時獲國際知名葡萄酒大師BOB CAMPBELL評選為5顆星頂級金牌，全球最具影響力的酒評家Robert Parker評選也獲90高分；酒體帶有些微金黃稻草與檸檬綠色調，入口後梅李香氣緩緩升起，伴隨果乾香甜氣息，隱約有著礦石與些微帶點潮濕青苔的濕漉石頭調性，溫潤的酒體中則有著鮮明的酸度，相當適合做為開胃酒款，與清爽的沙拉、雞肉或是海鮮搭配都相當合拍。

另款典藏特選單一葡萄園葛巫娜2020白葡萄酒，全球僅有台灣販售，限量1248瓶，加上客製化的船錨酒標，相當具有收藏價值。2020年精心種植的典藏特選葛巫娜來自於酒莊旁的保羅大道上附近的單一葡萄莊園，在2003年時分別使用兩種不同風格的葛巫娜（Gewürztraminer）葡萄品種進行繁殖，位於沖積扇石附近的獨特土壤特性，造就於此區域的藤蔓有著溫和的活力，並帶著整體豐富強度的水果層次，2020年3月21日以手工摘採後進行釀造，酒體濃郁飽滿，質感滑順油潤，典雅的玫瑰清香及多層次的辛香調性綿延至餘韻，非常適合搭配泰式、中式甚至是摩洛哥式料理，搭餐方式相當多元。

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