好市多「貝禮詩櫻花白桃奶酒」亞洲限定款新上市！3款神級飲品瓶身都美翻
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好市多「貝禮詩奶酒」以草莓口味最廣為人知，溫潤滑順的口感被列入許多人「少女酒」清單，每年限定登場都掀起囤貨潮。而繼金色瓶身的巧克力奶酒開賣，近期再有亞洲獨賣的「櫻花白桃奶酒」，更為粉嫩的外觀吸睛指數再翻倍，也有已嘗鮮的網友給予好評，搭配創意喝法味道更升級。
好市多「貝禮詩櫻花白桃奶酒」昨（14日）新上市，標榜為亞洲限定款，以淡淡的櫻花風味搭配白桃香氣，加上愛爾蘭奶油與威士忌的神組合，整體風味香甜。值得一提的是，包裝除了有櫻花設計，材質還加入了局部絨毛小巧思，夢幻視覺讓大家收藏的慾望變得更高。
而除了加冰塊飲用，「貝禮詩櫻花白桃奶酒」也可比照草莓與巧克力口味，倒入冰牛奶更滑順，白桃口味還可加入椰子水，或淋在冰淇淋作為甜點，讓人氣神級飲品變得更加分。
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