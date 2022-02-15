日本酒學問大！JR東日本創造旅遊辦講座推新潟之旅

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【旅奇傳媒／責任編輯-蔡雅雯】你知道全日本酒造有幾家？答案是有1200多家，若再加上拿了執照卻沒釀酒的酒造，超過1400家。這是被日本政府受封「酒武士Sake Samurai」資格的歐子豪老師在JR東日本創造旅遊舉辦的新潟之旅講座上所分享的資訊。

▲歐子豪老師說明日本酒的起源早期作為祭神、或供奉君王，近期則是婚禮上交換飲酒，都象徵著來自神明的祝福。 記者-蔡雅雯／攝

因應疫情解封後的訪日旅行變化，JR東日本創造旅遊於日前在JR東日本大飯店台北舉辦實體講座推廣新潟之旅。講師歐子豪指出，新潟縣可說是全日本最多酒造間數的縣，共有88間。新潟人愛喝酒更在2019年拿下全日本飲用量第一名，平均一人一年可以喝掉11.3公升！由於該縣水質屬於超軟水，冬季寒冷且溫度穩定，有利低溫發酵。在1975年使用軟水慢發酵技法，促成「淡麗辛口」新風格的誕生，並一舉打響新潟日本酒的名號。目前每年全日本最大規模的日本酒展〜酒之陣，吸引海內外酒客來訪，舉辦地點就在新潟縣。

▲GALA湯澤滑雪場介紹新奇的雪地三溫暖。 記者-蔡雅雯／攝

新潟縣不僅日本酒有名，身為豪雪地帶、滑雪也是必做體驗。講座上邀請了GALA湯澤滑雪場來介紹新推出的「雪地三溫暖」，租借帳篷三溫暖2小時1萬日圓，可供四人使用，非常新鮮有趣。

此外，日本酒的飲用方式也不只單純冰飲、常溫或加熱飲用，加入氣泡水調酒又是另一種風味。目前在台北開設WA-SHU和酒吧的稻葉智章，也在現場為大家調製了兩款氣泡調酒，分別是檸檬片基本款&柚子清酒氣泡酒。順喉爽口，是女性人氣最愛。

【飲酒過量，有害健康；未成年請勿飲酒；喝酒不開車】

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