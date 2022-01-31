平均300出頭！好市多最新「水蜜桃氣泡酒組」還送2個玻璃杯　只懂大眼酒就Out啦

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

每逢過年，許多人到好市多都會搜索氣泡酒、葡萄酒、梅酒等年節必囤飲品的蹤影，而除了回歸就被搶售一空的話題大眼酒「CERETTO 傑樂托慕司卡多微甜氣泡酒」，2022年也有一款超狂特飲禮盒組，一組兩瓶再送兩個玻璃杯只要629元，花點心思擺拍就能成為質感打卡神奇，內行人才懂的黑馬搶先看。

圖／擷取自 臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」@Daybuy Tw

這款來自義大利的「MAMAPEACH 氣泡酒組」為好市多賣場獨家販售，主打喝得到飽滿的水蜜桃香，還帶有淡淡麝香味，一盒兩瓶750毫升的氣泡酒附上玻璃酒杯，讓民眾帶回家就能直接開喝。售價629元平均一支也只要315元，讓實際入手的網友稱讚十分划算，春節送禮也體面指數爆表。

圖／擷取自 臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」@李春蓉、圖／擷取自 臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」@Yu Tsou

而今年同樣讓會員苦尋的還有近年備受好評的「桃姬梅酒」及柚子酒，兩款皆為1.8公升，堪稱高CP值少女酒，不愛酒味的人也能輕鬆入口，加冰塊或氣泡水則是味道升級，近期到賣場採購不妨碰碰運氣囉。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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