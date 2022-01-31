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500盤／台東庶民美食 讓美學大師蔣勳一口氣給了5個盤子

聯合新聞網 / 記者高婉珮／即時報導

「我們除了讚美米其林三星，也要讚美自己土地上最好的、有養分的東西。」美學大師蔣勳曾經常住花都巴黎，但在首屆「500盤」評選中，出自於「讚美自己土地上最好的、有養分的東西」，他將自己手上10個盤子中的其中5個，一口起氣全都給了台東庶民美食；再加上另一位「500盤」評審曾愷玹，也將一個盤子給了台東池上超有名氣的客家小吃「翠華小館」；使台東庶民美食無疑成為首屆「500盤」中，最受矚目的人氣亮點之一。

蔣勳表示：「在東部住的一種奢侈，是天地養出來的最好東西，可以用這麼便宜的價格、這麼溫暖的服務感受到。」好比位於台東富岡漁港旁的「台東特選海產」，就以「龍蝦麵線」、「乾煎小捲」、「山菜」3道菜，獲得蔣勳的3個盤子。

蔣勳說，以前吃波士頓龍蝦，西餐料理下的龍蝦肉都是老的；後來發現台灣東海岸真是了不起，特選的龍蝦麵線，就看到在水族箱裡活蹦亂跳的小龍蝦，麻油爆炒後拌麵線，「好吃得不得了。」

台東特選海產「龍蝦麵線」、「乾煎小捲」、「山菜」（右起）。記者張哲祥／攝影。
台東特選海產「龍蝦麵線」、「乾煎小捲」、「山菜」（右起）。記者張哲祥／攝影。

由於店家自己有漁船，所以海鮮非常新鮮，店裡的招牌菜「乾煎小捲」，也是蔣勳的最愛之一。店家會把小捲表皮煎到微微焦香，將生熟度控制得恰到好處，在鹹香味下，小捲吃起來是鮮脆而有彈性的，妙不可言。

「寶釧菜」是台北的菜市場裡看不到的當地野菜，在台東滿山遍野都是，營養價值高，老闆用辣椒、麻油去爆炒，成為一道口耳相傳的「山菜」，辛香四溢，清脆可人。

從蔣勳住到池上以來，幾乎天天上「池上吉本肉圓」，為的就是一碗「四神湯」。蔣勳說，這家的四神湯淮山、芡實一樣不少，不像其他地方的四神湯，老是少一、兩樣；小腸現煮，湯底用大豬骨熬上十幾個小時，「料全、功夫實在。」

「正海城北方小館」的「韭菜醬蔥油餅」，也得到蔣勳的一個盤子。從台灣頭到台灣尾都有蔥油餅，但台東的「正海城北方小館」，卻以抹上「韭菜醬」的獨門吃法獨樹一格。蔣勳說：「我還是心裡納悶，韭菜醬是免費的，她為什麼要這麼用心？」

原來，這韭菜是店家一大早上市場去「搶」的野生韭菜，葉子比用人工培養的韭菜窄，味道更加強烈而飽滿。「不是為了價格，不是為了賺錢，而這麼想把一個東西做好，永遠應該是料理最高的米其林星獎。」

台東池上火車站附近的「翠華小館」，是當地頗有名氣的小館子，主打客家美食；「500盤」評審曾愷玹便將一個盤子給了「翠華小館」的「塔香海香菇」。「海香菇」並不是素的，而是虎皮花枝的皮，因為切起來的形狀有點像香菇而得名，特殊的口感讓曾愷玹第一次吃就難以忘懷：「店家做成三杯口味，口感很特別，也很下飯。」

正海城北方小館的「韭菜醬蔥油餅」。圖／摘自正海城北方小館官方FB。
正海城北方小館的「韭菜醬蔥油餅」。圖／摘自正海城北方小館官方FB。

翠華小館的「塔香海香菇」。圖／曾愷玹提供。
翠華小館的「塔香海香菇」。圖／曾愷玹提供。

龍蝦 海鮮 肉圓

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