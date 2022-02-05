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冬天該喝什麼威士忌？ 選這兩款最暖心！

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「戀冬物語」是為冬季打造的暖心威士忌，酒精濃度46%，建議售價2,200元。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「戀冬物語」是為冬季打造的暖心威士忌，酒精濃度46%，建議售價2,200元。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

威士忌是冷冽冬日溫暖身心的好夥伴，來自蘇格蘭的格蘭傑與麥卡倫，不約而同推出針對冬季打造的威士忌，完美呈現在寒冷冬日裡與心愛的人依偎在家中一起度過的暖心時光。

格蘭傑限量酒款「戀冬物語（A Tale of Winter）」的設計靈感，來自人稱鬼才的格蘭傑威士忌創作總監比爾‧梁思敦博士最喜歡的冬季針織毛衣：「我們都知道，當外面下雪時，穿上一件冬季毛衣圍繞在火爐邊是件多麼幸福的事。這款格蘭傑『戀冬物語』，重現了那些神奇又溫馨的時刻。」

「戀冬物語」酒標以穿著鮮豔套頭毛衣的舒適感為靈感，打造色彩繽紛的針織設計風格。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「戀冬物語」酒標以穿著鮮豔套頭毛衣的舒適感為靈感，打造色彩繽紛的針織設計風格。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

比爾‧梁思敦博士表示：「喝下第一口的時候，迎上一陣淡淡的水果鮮甜與蜂蜜滋味，隨後迸發出濃郁可可粉、紅椒片和巴西堅果太妃糖等多重滋味層層堆疊。最後以肉桂、薑與丁香交織出獨特的辛香料餘韻，營造出冬天在火爐前的溫暖氛圍劃下句點。」

限量酒款「戀冬物語」是一款豐富濃郁、陳釀了13年的單一麥芽蘇格蘭威士忌，熟成於波本桶及來自西西里島的瑪薩拉酒桶中，賦予此款威士忌水果與蜂蜜清爽香甜，同時又具備濃郁可可粉和多種香料豐富滋味，散發著滿滿的冬日香氣。

「麥卡倫春宴系列——蘇格蘭新年」是麥卡倫的全球新年限量系列首發酒款。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「麥卡倫春宴系列——蘇格蘭新年」是麥卡倫的全球新年限量系列首發酒款。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

麥卡倫的全球新年限量系列首發酒款「春宴系列——蘇格蘭新年（A Night On Earth In Scotland）」的設計靈感，則是來自蘇格蘭在新年期間經常贈送與享用的蘇格蘭奶油酥餅。

「打造『麥卡倫春宴系列——蘇格蘭新年』對我來說是一次非常個人的經驗，讓我回到小時候位於斯佩賽的家，就在隔著河流與麥卡倫莊園相望的地方。」麥卡倫首席釀酒師Sarah Burgess表示：「威士忌的香草甜味，源自香濃的蘇格蘭奶油酥餅；柳橙乾和辛香料的味道，讓人想起整個節日期間充滿家中的味道和香氣。」

「麥卡倫春宴系列——蘇格蘭新年」絲滑香甜如同奶油酥餅，酒精濃度40%，建議售價2,480元。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「麥卡倫春宴系列——蘇格蘭新年」絲滑香甜如同奶油酥餅，酒精濃度40%，建議售價2,480元。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「麥卡倫春宴系列——蘇格蘭新年」由精選的麥卡倫優質美國歐洲雪莉橡木桶以及美國波本桶釀造而成，洋溢香草、濃香奶油、烤蘋果、烤餅乾、李子和杏仁的香氣，口感絲滑香甜如同奶油酥餅，香草甜味伴隨著輕微烤過的棉花糖、柳橙乾、無花果和肉桂氣息。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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