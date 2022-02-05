冬天該喝什麼威士忌？ 選這兩款最暖心！

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威士忌是冷冽冬日溫暖身心的好夥伴，來自蘇格蘭的格蘭傑與麥卡倫，不約而同推出針對冬季打造的威士忌，完美呈現在寒冷冬日裡與心愛的人依偎在家中一起度過的暖心時光。

格蘭傑限量酒款「戀冬物語（A Tale of Winter）」的設計靈感，來自人稱鬼才的格蘭傑威士忌創作總監比爾‧梁思敦博士最喜歡的冬季針織毛衣：「我們都知道，當外面下雪時，穿上一件冬季毛衣圍繞在火爐邊是件多麼幸福的事。這款格蘭傑『戀冬物語』，重現了那些神奇又溫馨的時刻。」

「戀冬物語」酒標以穿著鮮豔套頭毛衣的舒適感為靈感，打造色彩繽紛的針織設計風格。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

比爾‧梁思敦博士表示：「喝下第一口的時候，迎上一陣淡淡的水果鮮甜與蜂蜜滋味，隨後迸發出濃郁可可粉、紅椒片和巴西堅果太妃糖等多重滋味層層堆疊。最後以肉桂、薑與丁香交織出獨特的辛香料餘韻，營造出冬天在火爐前的溫暖氛圍劃下句點。」

限量酒款「戀冬物語」是一款豐富濃郁、陳釀了13年的單一麥芽蘇格蘭威士忌，熟成於波本桶及來自西西里島的瑪薩拉酒桶中，賦予此款威士忌水果與蜂蜜清爽香甜，同時又具備濃郁可可粉和多種香料豐富滋味，散發著滿滿的冬日香氣。

「麥卡倫春宴系列——蘇格蘭新年」是麥卡倫的全球新年限量系列首發酒款。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

麥卡倫的全球新年限量系列首發酒款「春宴系列——蘇格蘭新年（A Night On Earth In Scotland）」的設計靈感，則是來自蘇格蘭在新年期間經常贈送與享用的蘇格蘭奶油酥餅。

「打造『麥卡倫春宴系列——蘇格蘭新年』對我來說是一次非常個人的經驗，讓我回到小時候位於斯佩賽的家，就在隔著河流與麥卡倫莊園相望的地方。」麥卡倫首席釀酒師Sarah Burgess表示：「威士忌的香草甜味，源自香濃的蘇格蘭奶油酥餅；柳橙乾和辛香料的味道，讓人想起整個節日期間充滿家中的味道和香氣。」

「麥卡倫春宴系列——蘇格蘭新年」絲滑香甜如同奶油酥餅，酒精濃度40%，建議售價2,480元。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「麥卡倫春宴系列——蘇格蘭新年」由精選的麥卡倫優質美國與歐洲雪莉橡木桶以及美國波本桶釀造而成，洋溢香草、濃香奶油、烤蘋果、烤餅乾、李子和杏仁的香氣，口感絲滑香甜如同奶油酥餅，香草甜味伴隨著輕微烤過的棉花糖、柳橙乾、無花果和肉桂氣息。

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