快訊

涉及範圍驚人！確診雜誌編輯滿滿足跡曝 頻繁搭捷運、逛百貨

71歲蔡頭驚傳癌逝 1個月前病逝雙和醫院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔬食者圍爐找不到菜吃？ 3招密技「準備年菜小巧思」 開心吃團圓飯健康滿分

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者皓小月
圖／財團法人慈心有機農業發展基金會授權
圖／財團法人慈心有機農業發展基金會授權

快過年了，家裡是否有吃蔬食的長輩或親友，面對整桌大魚大肉的料理卻無從下箸呢？也許是咬不動肉食、也許是養生或宗教考量，不管是什麼理由，稍微在準備年菜時動一點小巧思，讓難得相聚的每個家人都能開心吃年夜飯多棒！快來看看有哪些小訣竅可以解決這頭痛的問題。

圖／財團法人慈心有機農業發展基金會授權
圖／財團法人慈心有機農業發展基金會授權

1、「用美味超越葷素」找菜單

如果有什麼理由可以打破葷素的界限，那就是「美味」本身了！有許多好吃的料理本來就是由蔬菜製作而成，像是蘿蔔糕、炸薯條、或是甜湯(紅豆、綠豆湯)等等，沒有肉不損它們本身的美味，所以在列年夜菜單時，可以先想想哪些本身沒有肉的料理是家人喜歡的，優先把它加入年菜中，用「美味」直接征服大家的味蕾！

圖／財團法人慈心有機農業發展基金會授權
圖／財團法人慈心有機農業發展基金會授權

2、「引進新食材」跟上風潮

不只國內，其實國外也吹起蔬食風潮，所以國內許多食品商也跟風努力研發新食材，將豆類做的「植物肉」變得更平易近人，產品從絞肉到肉排都有，可以不用改變料理肉食的思維直接使用，換句話說，「平常怎麼煮菜的、就怎麼煮植物肉」，而且還可以當成一個餐桌上的話題，拿出來跟家人一起聊天。

圖／財團法人慈心有機農業發展基金會授權
圖／財團法人慈心有機農業發展基金會授權

3、「試試換掉配料」

要走進蔬食的世界，不需要一開始就把所有肉類抽掉，這樣做會讓大多數人抗拒或排斥，可以先試試看改變「配料」。它是菜餚中的配角，抽換比較不會引起太大的反感。你可以這麼做：

＊用來提升菜餚鮮味的蝦米，可以用也有鮮味的香菇來替代。口訣：以「山珍」取代「海味」。

＊把炒麵、炒飯的肉絲換成切絲的木耳，口感不會改變太多，還能減少熱量攝取。

＊還有把杏鮑菇切成小圓塊、劃出方格花紋、讓醬汁更容易入味，形狀也很像「干貝」唷！而且還比干貝便宜多了！

＊煮火鍋時，可以加入炸過的素丸子，蔬菜甜美的滋味跟濃郁的油香會一起釋放到湯頭裡，讓湯的味道更有深度。

圖／財團法人慈心有機農業發展基金會授權
圖／財團法人慈心有機農業發展基金會授權

圖／財團法人慈心有機農業發展基金會授權
圖／財團法人慈心有機農業發展基金會授權

不只是年夜飯時，年假期間吃膩了雞鴨魚肉，更可以用蔬食來改變口味，甚至是平時煮飯，換換食材也能讓腸胃放假輕鬆一下；多多使用蔬菜來配色，還可以把料理變得更繽紛，讓人食指大動！更可以幫助到因為疫情而影響農作物銷量的農民們，真的是一舉多得，快點來試試這些密技，希望大家能吃到開心又健康的團圓飯！

圖／財團法人慈心有機農業發展基金會授權
圖／財團法人慈心有機農業發展基金會授權

圖／財團法人慈心有機農業發展基金會授權
圖／財團法人慈心有機農業發展基金會授權

延伸閱讀：

只賣5天！麥當勞「香菜冰旋風」2月挑戰極限　網友：香菜控都沉默了

好市多2款神級美味！「桃子梅酒」回歸、「酸白菜鍋」特價快閃

蔬食 年菜 火鍋 炒飯

相關新聞

蔬食者圍爐找不到菜吃？ 3招密技「準備年菜小巧思」 開心吃團圓飯健康滿分

家裡是否有吃蔬食的長輩或親友，面對整桌大魚大肉的料理卻無從下箸呢？也許是咬不動肉食、也許是養生或是宗教考量，不管是什麼理由，稍微在準備年菜時動一點小巧思，讓難得相聚的每個家人都能開心吃年夜飯多棒！快來看看有哪些小訣竅可以解決這頭痛的問題。

Häagen-Dazs「大人系調酒冰淇淋」微醺登場！冬季門市限定「冰淇淋火鍋」甜蜜回歸

Häagen-Dazs﻿推出新品調酒系列「焦糖脆餅蘭姆酒冰淇淋」、「愛爾蘭威士忌巧克力脆餅冰淇淋」與「愛爾蘭威士忌巧克力雪糕」，還有冬季團聚必備門市限定的「冰淇淋火鍋」也甜蜜回歸！

2021世界50大最佳酒吧公佈！完整榜單、亮點一次揭露

雖然疫情持續衝擊全世界，但經濟與時事的脈動仍隨時間推移。2021「世界50大最佳酒吧（World's 50 Best Bars）」名單於今日（8日）台灣凌晨於倫敦「圓屋劇院（Roundhouse）」正式揭曉，第一名為來自倫敦的Connaught Bar，繼2020年拿下「世界50大最佳酒吧」第一名後，再度摘下桂冠。

信義區文青熱點新誕生！臺虎精釀新據點「N.S.F.W.」喝咖啡吃披薩才是正經事

除了大型百貨公司、精品店，信義區近期又有打卡新熱點誕生。本地啤酒品牌臺虎精釀於微風信義國泰置地廣場一樓推出全新品牌N.S...

半年啤酒內用半價！金色三麥5大品牌雙11優惠　趁1111升等「金釀酒友」

雙11倒數計時中，金色三麥餐飲集團搶搭雙11購物潮，推出期間限定優惠，旗下金色三麥餐廳、微兜petit doux、pd ...

一秒穿越到東京！全台首家日本直營「精釀啤酒餐酒館」來了

來自日本山梨縣小菅村，以知名精釀啤酒品牌——Far Yeast東京系列在國際享有高人氣的Far Yeast Brewin...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。