蔬食者圍爐找不到菜吃？ 3招密技「準備年菜小巧思」 開心吃團圓飯健康滿分

快過年了，家裡是否有吃蔬食的長輩或親友，面對整桌大魚大肉的料理卻無從下箸呢？也許是咬不動肉食、也許是養生或宗教考量，不管是什麼理由，稍微在準備年菜時動一點小巧思，讓難得相聚的每個家人都能開心吃年夜飯多棒！快來看看有哪些小訣竅可以解決這頭痛的問題。

圖／財團法人慈心有機農業發展基金會授權

1、「用美味超越葷素」找菜單

如果有什麼理由可以打破葷素的界限，那就是「美味」本身了！有許多好吃的料理本來就是由蔬菜製作而成，像是蘿蔔糕、炸薯條、或是甜湯(紅豆、綠豆湯)等等，沒有肉不損它們本身的美味，所以在列年夜菜單時，可以先想想哪些本身沒有肉的料理是家人喜歡的，優先把它加入年菜中，用「美味」直接征服大家的味蕾！

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2、「引進新食材」跟上風潮

不只國內，其實國外也吹起蔬食風潮，所以國內許多食品商也跟風努力研發新食材，將豆類做的「植物肉」變得更平易近人，產品從絞肉到肉排都有，可以不用改變料理肉食的思維直接使用，換句話說，「平常怎麼煮菜的、就怎麼煮植物肉」，而且還可以當成一個餐桌上的話題，拿出來跟家人一起聊天。

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3、「試試換掉配料」

要走進蔬食的世界，不需要一開始就把所有肉類抽掉，這樣做會讓大多數人抗拒或排斥，可以先試試看改變「配料」。它是菜餚中的配角，抽換比較不會引起太大的反感。你可以這麼做：

＊用來提升菜餚鮮味的蝦米，可以用也有鮮味的香菇來替代。口訣：以「山珍」取代「海味」。

＊把炒麵、炒飯的肉絲換成切絲的木耳，口感不會改變太多，還能減少熱量攝取。

＊還有把杏鮑菇切成小圓塊、劃出方格花紋、讓醬汁更容易入味，形狀也很像「干貝」唷！而且還比干貝便宜多了！

＊煮火鍋時，可以加入炸過的素丸子，蔬菜甜美的滋味跟濃郁的油香會一起釋放到湯頭裡，讓湯的味道更有深度。

圖／財團法人慈心有機農業發展基金會授權

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不只是年夜飯時，年假期間吃膩了雞鴨魚肉，更可以用蔬食來改變口味，甚至是平時煮飯，換換食材也能讓腸胃放假輕鬆一下；多多使用蔬菜來配色，還可以把料理變得更繽紛，讓人食指大動！更可以幫助到因為疫情而影響農作物銷量的農民們，真的是一舉多得，快點來試試這些密技，希望大家能吃到開心又健康的團圓飯！

圖／財團法人慈心有機農業發展基金會授權

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