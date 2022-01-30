虎年最佳伴手 風味獨具的台灣獨賣限量威士忌

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣人愛喝威士忌，尤其對雪莉桶威士忌的偏好舉世聞名；在這樣的前提下，幾乎每年都會有威士忌品牌推出台灣獨賣、專為台灣市場量身打造的雪莉桶威士忌。但台灣獨賣的威士忌，全都是雪莉桶風格嗎？當然不。在金虎年你可以來一點不一樣的，雖然一樣是為台灣人量身打造的威士忌酒款，但風格卻不再侷限於雪莉桶，成為挑嘴威士忌老饕的虎年最佳伴手。

單一麥芽蘇格蘭威士忌格蘭利威（The Glenlivet），繼獨獻台灣13年、15年雪莉桶的盛大上市後，投身威士忌產業40餘年的首席釀酒師艾倫・溫徹斯特（Alan Winchester），第三度為台灣消費者量身打造最新鉅作——格蘭利威12年首席三桶，成為第三款台灣獨享的常賣商品。

格蘭利威12年首席三桶以美國橡木桶完整熟成12年後，將酒液部分轉桶至初次裝填加勒比海蘭姆桶，部分轉桶至初次裝填波本桶過桶，部分酒液在美國橡木桶繼續熟成，最後再進行三桶勾兌，匯聚黃金三桶完美比例，以滑順甜美熱帶果香旋風，席捲台灣威士忌老饕的味蕾。

蘇格蘭知名調和威士忌JOHNNIE WALKER，為致敬擁有「百年蘭花王國」之譽的台灣，特別為台灣量身打造JOHNNIE WALKER XR23，蘭香撲鼻優雅，入口如百花綻放，豐富餘韻，繚繞不絕。

JOHNNIE WALKER首席調酒師Jim Beveridge匠心獨具，特選蘇格蘭Speyside區的兩大單一麥芽威士忌酒廠 Cragganmore與Linkwood享譽全球「層次最繁複細緻」與「充滿濃郁花香」的酒液，輔以消逝酒廠Port Dundas的200年歷史底蘊，打造出優雅細緻的風味，香氣餘韻繚繞，讓品嚐者在每一口都能品飲到JOHNNIE WALKER XR 23馥郁香醇，悠蘭繚繞的極致佳釀。

一推出就引發市場轟動的皇家禮炮23年，在今年農曆新年首度為台灣消費者獨家獻上「皇家禮炮23年福爾摩沙年節包裝限定版」。

獨獻台灣的皇家禮炮23年，不但在酒體上以唯一擁有台灣DNA的蘇格蘭威士忌呈現台灣特色風味，包裝上更以在東方有紫氣東來的吉祥意涵的「帝王紫」結合台灣之美，將福爾摩沙的「物種之美」、「大自然之美」與「人文之美」融合其中，透過不同面向將台灣風味展現的淋漓盡致，盡展威士忌之王獨獻台灣的不凡氣勢。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

JOHNNIE WALKER XR23年蘇格蘭威士忌，建議售價3980元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。