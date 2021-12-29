春節送禮指南揭曉！高年份威士忌霸主它蟬聯　10大網讚首選排行

年度最佳威士忌禮盒揭曉

#AD渡過2021年疫情爆發帶來的難關，讓我們更珍惜身邊的人，不論是親情、工作夥伴，又或者是人生路上的貴人相伴，都值得我們珍惜對待，面對即將來臨的新年，要擁有好的起點，就從春節送禮開始，可別小看這動作，不但能展現心意與格調，也能讓拓展人緣與仕途。

其中烈酒類禮品，是眾多商務人士與長輩喜愛，其中又以威士忌最為熱門，蘇格蘭威士忌協會曾統計，台灣是近十年成長最快市場，光是2019年在台銷售總額就高達546億元，威士忌市場逐漸走向高級化，因此酒液年份與品牌形象，已成為選擇關鍵。

至於要怎麼挑選不踩雷，又送到對方心坎呢？充滿歲月精華的18年以上高年份威士忌已是首選，接下來就跟著《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查一起來看看，有哪些熱門高年份威士忌吧！

image source：johnniewalker官網



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NO.1 約翰走路XR21

不同於市面上其他威士忌比較傳統的形象，約翰走路XR21以獨樹一幟的當代奢華感，深受商務人士喜愛，將造局者的意象透過包裝、酒液、特殊造型杯款與禮盒設計，從裡到外打造打破格局的領袖風範。

約翰走路XR21瓶身主打裝飾藝術風格，用「厚實肩膀造型」突顯造局者的穩重地位，口感柔順絲滑、馥郁馨香，淬鍊出21年以上的威士忌酒液，廣受消費者青睞，尾韻層次豐富，其煙燻搭配蜂蜜與熱帶水果風味的濃厚風味將在口中散開。

作為商務人士首選，約翰走路XR21每年都會推出融合文化文素的話題杯款，今年度推出的「三國問鼎」系列，為具有歷史觀鏡的絕美工藝之作。另外，今年度的年節限量禮盒除了加入蘊含祝賀意味的龍馬圖騰外，更隆重推出特別訂製的「造局者杯」，雙層厚底設計加上多邊幾何線條，每個角度都霸氣十足，足以象徵擁有創新格局的造局領袖們，非常適合年末送禮，不愧再次蟬聯聲量王。

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NO.2麥卡倫雪莉桶18年

麥卡倫以雪莉橡木桶的卓越工藝出名，從挑選橡木、製作木桶到烘烤、潤桶皆有嚴格把關，其中18年雪莉雙桶單一麥芽威士忌，是混合的歐洲與美國橡木桶風味，前者有濃郁果乾香，後者則有奶油糖、香草氣息，將兩滋味混合，在口中打造出協調的美妙平衡。

酒液是琥珀蜂蜜色澤，聞起來有生薑跟丁香與肉豆蔻香，讓人不自覺聯想冬日佳節，不論是聖誕節、跨年聚餐都很適合。

NO.3約翰走路藍牌

藍牌是約翰走路全系列中最頂級的酒款，除了知名度高，作為送禮更顯珍貴的是藍牌蘊含了「失傳酒廠的38年酒液」，例如Port Ellen、Brora等皆是價值與詢問度非常高的傳奇酒廠。

其雪莉酒香即刻撩動味蕾感官，調和淡雅果香，交疊檀香木、黑巧克力綿長煙燻尾韻，入口後就有猶如層層波浪的「8維層次」，無與倫比的豐韻，交織出層層驚艷。非常適合在春節親友或家族聚餐時，敬邀一起細細品味琥珀色酒液裡頭的豐富層次。除此之外，藍牌每逢年節也會推出限量生肖造型瓶，總是吸引酒客爭相收藏。今年不妨就用約翰走路藍牌的台灣虎年限定版，祝福最重要的親朋好友，新的一年如虎添翼。

​ NO.4皇家禮炮21年

皇家禮炮主打英國傳統風格，以優雅的皇室元素深植人心，誕生在1953年英國女皇伊莉莎白二世慶祝登基之際，不僅酒瓶充滿濃濃英式風格，分為紅、藍、綠三色珍藏瓷瓶，酒款也強調深穩內斂、尊榮不凡，香味融合花果味，品嚐後便有煙燻、核果味湧現，品質穩加上大氣包裝，在台灣算是能見度很高的送禮酒。

NO.5大摩18年

這支酒款是大摩威士忌嘗試新變化的開端，大摩18年是經過14年的美國波本橡木桶歷練，萃取出柑橘果味，以及巧克力熟成風，再把酒液放置在30年雪莉桶中，靜置4年熟成，打造層次分明風味，淡淡木質交織橙果香，喝起來還有點巧克力餅乾味的味道，口感溫潤不嗆辣，酒精味不會馬上衝鼻，順口好入喉是這許多網友推崇原因。

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NO.6百富21年

百富由威士忌界內最資深的釀酒師，大衛史都華領銜，76歲的他累積54年釀酒經驗，從種麥到翻麥都有嚴格堅持，以獨有百富球型結構，釀造出優質威士忌，其中百富21年有波特酒桶賦予的葡萄果香，入口後則有蜂蜜、辛香料味交織，接著散發堅果餘韻，2021年又推出「傾城玫瑰」款，將酒液放置澳洲Shiraz紅酒桶過桶，增添黑莓、桃子香甜再掀話題。



NO.7約翰走路 XR23

Johnnie Walker XR23獨步全球、首獻台灣「蘭花」特色，是Johnnie Walker首席調酒師Jim Beveridge專為台灣消費者打造的「封刀之作」，以台灣原生蘭花為靈感，將珍稀蘭香融入淬鍊超過23年的醇厚酒液，初聞優雅蘭香氣息撲鼻，入口後如百花綻放，鼻息間能感受到多層次飽滿花香、奶油餅乾與茶香交織，咖啡、黑巧克力、太妃糖與細緻的檀木煙燻風味，上市後口感好評不斷，是款亦剛亦柔的完美酒體，滴滴締造花中君子進退有度的成熟底蘊，其中蘭花花語「鴻運當頭」含義，也很適合作為贈禮祝福。

NO.8響 21年

來自日本職人釀造，「響」系列是百年大廠三得利創社90年所推出，其中又以響21年最受推崇，酒名簡單好記，潤口又有果香甜，入喉後猶如交響樂般讓人愉悅，現任日本總理大臣岸田文雄，也曾將此款酒作為參訪俄國的贈禮，加上新包裝「花鳥風月」，把富士山搭配松、竹美景印在酒瓶上，造成不少網友收購、討論。

image source: 買酒網

NO.9大摩20年

經典鹿頭是大摩招牌，給人霸氣、尊爵形象，其中大摩20年酒款，只有在亞洲才買得到，以紅色做為外包裝，搭配木盒一起販售，亮眼又喜氣，加上稀缺性，在品酒論壇人氣頗高，但價位也比較高檔，適合預算較多的人，酒感帶有辛香料香氣，喝起來則有莓果口感，尾韻則是淡淡的紅酒醋味。

NO.10高原騎士18年

來自英國緯度最高的釀酒廠，高原騎士18年屬單一純麥威士忌，酒款色澤清澈金亮，口感濃厚，帶有石楠花煙燻泥煤味，也有淡淡雪莉桶果香，入喉後會有花香、龍眼乾、木質調味道不斷交換湧出，酒精感不會太重，不只曾獲得蘇格蘭威士忌大師獎、舊金山世界烈酒競賽，曾被美國品酒師保羅帕寇特（Paul Pacult）列為世界最佳烈酒。

【網路溫度計】提醒您

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康， 禁止酒駕，未滿18歲者禁止飲酒 。





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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年11月18日至2021年11月17日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『高年份威士忌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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