滿2,000元送200 點！快加格蘭菲迪LINE官方帳號搶好康

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威士忌領路者格蘭菲迪（Glenfiddich）單一麥芽威士忌，歲末推出全新格蘭菲迪21年限量精裝禮盒。即日起至2022年1月30日止，凡加入格蘭菲迪LINE官方帳號，即享購買格蘭菲迪全系列酒款滿2,000元送200 點LINE Point（限量 8,888份贈完為止），詳細優惠內容請以格蘭菲迪LINE官方帳號公告的活動辦法和規範為主。

今年格蘭菲迪精裝禮盒視覺主題以「嶄新的未來」為創作概念，不僅延續了格蘭菲迪最具代表性的「福鹿」象徵福祿，鮮明的手繪風格更通過360度外包裝一覽無遺。值得關注的是，格蘭菲迪首度採用科技意象融入東西方薈萃景象，充滿生命力的福鹿奔騰在極具未來感的宇宙星際中，象徵格蘭菲迪福鹿將引領親朋好友迎向嶄新未來，展開福祿迎新年。

在這個對未來充滿探索精神的時代，格蘭菲迪首次嘗試以「嶄新的未來」主題發展新年禮盒，今年在新裝設計上不僅延續「鹿」的經典意象，手繪主題更因應時事，融匯帶有未來感的太空旅行、新科技等元素，為整體旺橘色外盒增添微妙的星際風格。預祝大家2022年以嶄新福鹿面貌，帶著勢不可擋的衝勁與鴻運，展開福祿新年。

同時，格蘭菲迪亦針對經典系列酒款：格蘭菲迪12年、15年及18年推出2022新春限定精裝禮盒，外裝主題皆延續格蘭菲迪21年充滿未來感的福鹿意象，滿足贈禮者不同酒感偏好、色系包裝的需求，是年節贈禮的不二首選。

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