以茶會友，今朝有茶今朝Chill！「台北茶之市」第二回12／17登場

原定於今年五月舉辦的「台北茶之市 Taipei Tea Party 2021 第二回」因受疫情影響延期，終於將在12/17(五) ~ 12/19(日)於松山文創園區再度登場，延續首回展示的茶席美學以及茶文化，結合台日歐式風格，稔合古今，將「茶」擺脫傳統的刻板印象，為期三天的台北茶之市，精彩活動一波又一波，電音茶會、茶香療癒Yoga等將接力登場。重要的是，今年「茶之市」可以說是佛心來著，三天活動完全不用門票，免費進場！愛喝茶、愛古物的你千萬不要錯過。

台北茶之市 帶你用新潮角度領略茶香

或許你對將在12月舉辦第二回的「台北茶之市」感到陌生，但若你喜愛逛市集，肯定會知道早已頗負盛名的「台北蚤之市」，師出同門的「蚤之市」與「茶之市」皆從傳統出發，試圖以新潮的樣態重新詮釋老派文化，創辦人張衛立Willy表示「希望透過『茶之市』能夠帶來更時尚、更年輕、更前衛的茶文化體驗，藉多面向的茶席美學，為『茶』甩開古板的沉重包袱，再也不用覺得喝茶是長輩的權力。」

聽到「茶之市」入場免門票著實頗為驚訝（去年門票100元），Willy解釋「為了讓更多人能夠接觸到茶文化，打破茶葉因刻板印象造成的年齡斷層，決定將今年的茶之市改為免費入場的方式，不設立門檻，讓民眾能夠更輕易的走入市集。」對Willy而言，「茶之市」今年邁入第二回，還算是處於起步階段，或許不像即將邁向十四回的「蚤之市」能輕易吸引大批民眾，但一步一步慢慢地將台灣茶文化向外推廣是一件很重要的事，不過Willy也苦笑著說「因為這次不收門票，所以壓力就更大了！雖然今年曾受到疫情影響而延期，但即將在年末登場的『台北茶之市 第二回』準備過程也是卯足全力，希望大家能夠藉此發掘茶葉新潮、有趣的一面，也能在市集玩得開心。」

台北蚤之市、台北茶之市創辦人張衡力Willy（圖來源／張衡力Willy）

茶人、茶事、茶器、茶食 滿足你的尋寶魂

在「茶之市」現場除了品茶、了解台灣在地的茶文化，多元且豐富的攤位絕對可以滿足喜愛尋寶、深愛挖掘市集魅力的你，不僅有來自全台各地的好茶，各式茶點、茶器具也是市集中不可少的元素，活動中除了匯集了茶農、侍茶師、陶藝師等職人，更集結了茶文化藝術家與茶器物收藏家，壓箱寶一次攤開，無論你是喜愛古物、鍾情於文化藝術或對老派浪漫深深著迷，走進「茶之市」彷彿進入了時光漩渦，在忙碌的臺北市中獲得愜意且緩慢的浪漫時刻。

電音茶會再度登場 給你一個飄散茶香的微醺TGIF

繼去年「茶之市」精彩活動不停歇，今年也不例外，延續去年的「茶之聲－電音茶會」，這次邀請到了GQ Taiwan紳士代表 DJ Agent W在12/17(五)晚間7～9點帶來電氣迷濛的實驗音樂，由地下發跡現轉戰各大品牌時尚派對的DJ Agent W是個白天任職於外商、假日化身型男DJ的斜槓代表，擅長Tech House、Deep House、 Break Beats ，跳躍、新潮的曲風配上帶著文化氣息的茶飲與松菸，顯得格外迷人，現場也將提供特調、仙氣十足的茶尾酒，讓你好好沉浸在週五的微醺夜。

（圖來源／台北茶之市）

茶美學的延伸 感受茶文化的經典與創新

設計生活實驗家何凭融(熊貝)與 ASABAN 創辦人Arthur則在「茶之學－茶感生活」中，從日本侘寂（Wabi-sabi）美學為出發，快速帶大家認識侘寂精神以及日本與茶有關的工作趣聞，最後則由Arthur進行茶酒展演，透過茶與酒在味蕾中的碰撞，讓大家看見茶的多元面貌。在「茶之學－日本茶道聖誕茶會」更隆重邀請台灣第一位日本裏千家準教授－鄭姵萱，學習茶道資歷長達21年的鄭姵萱老師將會現場親自示範日式茶道及點茶流程，參加的民眾可以體驗到經典的茶席體驗，並享用抹茶一服及和菓子一顆，為即將來到的聖誕節注入一股暖流。

台灣第一位日本裏千家準教授－鄭姵萱（圖來源／台北茶之市）

一盞茶、一片瑜珈墊 找到身心靈的平衡

你是否曾想像過茶與瑜珈能夠結合呢？IYoga愛瑜伽的Ivy老師將帶領大家來一場頌缽陰瑜伽，展開瑜伽與茶的約會，頌缽陰瑜伽並非與一般瑜珈一樣會汗水淋漓，而是透過頌缽療癒釋放緊繃思緒，與一盞茶作搭配，幫助你放鬆身心靈，找回身心靈的平衡與自在。

Ivy老師將帶領大家來一場頌缽陰瑜伽（圖來源／台北茶之市）

精彩活動一籮筐 為期三天免費進場品好茶

除此之外，在12/18(六)下午4點由武兆老師帶來的傳統日本三味線Live演奏，樂聲佐以茶香，充滿濃郁的日式情懷；千葉江里子花藝設計師將會在現場以天然孟中竹花器及8種適合日式使用之花材葉材，帶給大家親手完成一場「花影 和風桌花」之美學饗宴；遊採茶主理人廖嘉偉老師將會透過講座講述秀明自然農法與野放茶的特點，傳達善待土地的信念。

武兆老師將帶來的傳統日本三味線Live演奏（圖來源／台北茶之市）

12/17～19，為期3天的「台北茶之市」將讓松菸飄散著濃淳茶香，放下心中對於茶的傳統刻板印象，就如同走到街邊的手搖飲一樣輕鬆無負擔，有茶酒美食與職人茶具工藝，展現茶文化的迷人與奧妙。來一趟「台北茶之市」，今天不喝咖啡，讓你知道喝茶也能喝得很酷也很Chill！

（圖來源／台北茶之市）

台北茶之市 Taipei Tea Party 2021 第二回

時間｜10:00 ~ 19:00

地點｜松山文創園區 北向製菸工廠

粉絲專頁｜https://www.facebook.com/TaipeiTeaParty

活動一覽：

12/17（五）2pm｜茶之學 - 茶感生活─侘寂美學與茶酒展演（報名活動）

12/17（五） 7-9PM｜茶之聲 - DJ Agent W 電音茶會（免費）

12/18（六）4pm｜茶之樂 - 日本輕津三味線LIVE表演（免費）

12/19（日）2-4pm｜茶之學 - 日本茶道聖誕茶會 （報名活動）

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文／Jimmy Lin

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