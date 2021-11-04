重新定義喝茶時尚潮流 邀您一起品台灣茶、吃台灣餅

【旅奇傳媒/記者-王政】喝一壺台灣好茶，配上台灣在地製作的優質點心，這儼然已成為現今社會中最時尚的潮流體驗。台灣因為坐擁著優越的地理環境與氣候，使得全台許多區域都生產著獨具特色的茶種，但飲茶不單單是品茗，其實更能透過糕點的搭配，創造出全新感受。為此，台灣茶文化推廣協會多年來持續舉辦「茶菓子伴手禮活動」，邀請民眾一起感受吃茶配餅的樂趣。

為了讓民眾更了解台灣茶的特色，同時透過糕餅的香甜氣息去誘發茶香的多元層次，帶來更為深層的味蕾感受，成立於2011年10月的台灣茶文化推廣協會，多年來積極促進茶文化推廣、茶文化教育發展，也因為會員們來自全國各地各產業先進與企業領袖，以及茶產業相關專業人士，因此更期望跳脫傳統茶產業的既有框架，藉由不同產業的思維，激發出更多元的創意，將台灣獨特、具深度且精緻的茶文化在地深耕，並推廣到世界各個角落。

台灣茶文化推廣協會理事長林宛儒表示，為了引領台灣飲茶新時尚，重新定位喝茶的時尚潮流，在行政院農業委員會農糧署與南投縣政府指導下，台灣茶文化推廣協會自創會後，便年年舉辦「茶菓子伴手禮活動」，已有多年歷史。協會希望透過活動的舉辦，邀請茶農朋友與糕餅業者們一起腦力激盪、包裝新產品，為台灣飲茶帶來時尚潮流，也為喜愛台灣茶的朋友們，帶來另一番飲茶新樂趣。

協會舉辦「茶菓子伴手禮活動」的初衷，是希望讓台灣茶有更不一樣的面向呈現給消費者，過去許多人都認為台灣茶並不是何搭配點心品嘗，但觀察如歐美等國家，品嘗下午茶的歷史早已淵遠流長，甚至影響到亞洲國家。但反觀回來，台灣卻少有茶配餅的概念與模式，台灣茶不一定只有飲料茶、手搖飲一途，而是能搭配出台灣在地的產品，誘發茶的香氣，創造味蕾的層次感受，當農特產加工後成為茶點，不僅保存期限能更久，也能提升附加價值，帶動農特產品的發展，更能讓民眾的生活更具儀式感。

攜手動腦顛覆傳統 用茶與餅創造新局面

自2013年舉辦至今已8年的「茶菓子伴手禮活動」，是希望促成台灣茶業者與點心業者、在地農民的多元交流，讓台灣茶的面向更深更廣。為此，台灣茶文化推廣協會在活動選拔上格外用心，以台灣茶業者為例，便需要具備青農、亮點茶莊、有機茶廠、衛生安全製茶廠、設立合法茶產業公司等其中一項資格；同樣點心業者也須符合設立合法公司行號的糕餅、烘焙、餐飲、食品加工業者等資格。

不僅如此，當業者溝通、包裝商品後，產品也需要完整呈現說明、茶葉產地與品種、茶葉發酵（紅茶、綠茶、烏龍茶）說明，以及伴手禮特色說明、茶與點心組合後，呈現茶與點心特色或口感等，才能成功進入遴選階段，顯示出其選拔十分嚴格。

林宛儒指出，透過此活動也能帶動農特產品的使用度，尤其台灣農民大多仍看天吃飯，農產滯銷的新聞也時有所聞，因此透過多方的討論下，如何將這些台灣在地好物置入食品中、與茶享用，便是重要關鍵。

首度移師竹山舉辦 邀請民眾一起喫茶配餅

林宛儒表示，今年的「2021茶菓子伴手禮活動」中，參加報名有14件、初審通過有13件，經過評審們嚴格把關後，最終獲得遴選的商品共有6件。過去為了讓獲得評審青睞的商品擁有更廣的曝光度，台灣茶文化發展協會都會特別前往茶產業盛事─「南投世界茶業博覽會」進行設攤行銷，希望讓更多人認識茶文化，同時體驗茶食新樂趣。

由於今年因應疫情之故，使得舉辦12年的「南投世界茶業博覽會」首度喊卡，所幸在竹山鎮公所的大力支持下，台灣茶文化發展協會特別將「2021茶菓子伴手禮活動」移師到竹山鎮於10/30、31舉辦，除了伴手禮與台灣茶的展示外，現場也將安排農特產品的展售，增加活動的整體豐富度，歡迎喜愛茶文化的民眾一起走進竹山，共同感受台灣茶與糕點激發出的多元魅力。

「2021茶菓子伴手禮活動」最終獲得遴選商品

● 朝霧之菁紅茶蛋捲禮盒

獲選單位：朝霧茶莊／三叔公食品股份有限公司

產品特色簡介：嚴選朝霧茶莊屢獲國內外獎項的頂級紅玉搭配蛋捲新吃法，淡淡的奶香與餘韻綿長的茶韻蛋捲，啜吸一口清香高雅的紅玉，茶香與點心的風味層次堆疊飽滿於口中，悠閒的下午不就是該浸漬在如此的茶香氤氳中嗎？同時，茶部分特別選用台茶18號紅玉，有著清香的口感與薄荷香氣，尾韻悠揚綿長，中溫帶有蜜香與果香，適合搭配較口味輕盈的點心，而蛋捲便是絕佳選擇。精緻的包裝禮盒，送禮大方不失禮數的好選擇！

▲朝霧之菁紅茶蛋捲禮盒。 圖：台灣茶文化推廣協會／提供

● 夏五茶禮盒

獲選單位：瑪爾夏莊園／聯益茶行

產品特色簡介：融合西式堅果塔搭配中式茶品的混血禮盒。以西式下午茶啟發，結合瑪爾夏莊園之名及南投在地五種特色茶品， 因此命名為「夏五茶」。這五種茶分別代表春、夏、秋、冬、歲月茶（即老茶），為萃取茶葉原始的香味，使用濾掛式茶包，淋上熱水後的茶香在茶廠四代相傳的手藝中湛放，亦讓品茶增添了一份優雅氣息。堅果塔皮為純手工自製，為講求健康減油減糖，搭配台灣特產蕃茄果乾及葡萄乾製作，除了推廣南投在地文化，支持在地農業發展，亦搭上現代人養身輕食，好吃無負擔的概念。

▲夏五茶禮盒。 圖：台灣茶文化推廣協會／提供

● 甜蜜蜜

獲選單位：旭豐茶業／饗富國際有限公司

產品特色介紹：奶萱烏龍茶包「原粒球狀茶葉」，產地為南投竹山，品種為台茶12號金萱烏龍茶發酵程度為半發酵的烏龍茶。伴手禮結合竹山饗富餐廳的手工製作綠豆糕，無添加防腐劑屬於口感扎實、細膩綿密的糕點並且帶有奶油香氣，非常適合搭配清爽的奶萱烏龍茶，淡淡的奶糖香氣伴隨著同樣調性的糕點，品嘗一口綠豆糕後口中充滿濃香並且留下稍微甜的滋味，接著品一口奶萱烏龍茶，瞬間化開口中的油脂感，接著迎來的是另一種牛奶糖香氣，香氣過後則伴隨著茶湯的回甘。

▲甜蜜蜜。 圖：台灣茶文化推廣協會／提供

● 茶舞漫旅（Kiss. Dance. Tea）

獲選單位：旭美製茶所／品丞麵包坊

產品特色簡介：當台灣的金蜜紅茶遇上了義大利的淑女之吻，有別於法式馬卡龍的斑斕絢麗，單純的夾心造型餅乾口感及味道讓茶點能有層次的表現。酥餅中添加了些許來自旭美茶廠所焙製的金蜜紅茶。將其研製茶末，經過烘烤後，杏仁散發出的堅果香氣，味道的層次裡帶點茶香。小巧的傳統點心搭配午後沖泡的一杯金蜜紅茶，輕啜一口，感受茶湯在口中的舞動，猶如坐在義大利小巷子咖啡店的高雅女人，享受著片刻浪漫之旅的時光。外盒包裝選用手提鐵盒，並用登機證的方式標示產品名稱，以營造出旅行箱的概念，食完茶點後外盒可重複使用，存放旅行中買回的紀念小物或票據。

▲茶舞漫旅（Kiss. Dance. Tea）。 圖：台灣茶文化推廣協會／提供

● 好茶轉運禮盒

獲選單位：來旺茶業茶食坊／憨慢茶

品特色簡介：伴手禮的名稱顧名思義就是在描述，想將最棒、最誠摯的祝福給予他人，因應疫情關係，大家彼此雖遙遠，也能將祝福幻化成禮品，把茶融入其中，同茶轉韻的諧音，卻又有另種涵意，將心意表達出來。將故鄉的好茶與茶食，透過將傳統揉布球的包裝方式，不僅可獨享，亦可分享，而我們更是提升了茶葉本身的品質，將質量好的茶葉，製作成茶包，提升茶湯的潤口度與回甘度，希望透過茶包，讓更多人認識台灣烏龍茶。

▲好茶轉運禮盒。 圖：台灣茶文化推廣協會／提供

● 茶鄉．花香

獲選單位：茶業者：張主華自然友善茶園（自然愛尚茶）／貓師傅烘焙坊有限公司

產品特色簡介：洛神夾心選用台東的洛神花蜜來製作焦糖夾心，洛神花的酸味中和了焦糖的甜膩，使口感更增加層次。鹽花奶酥是法國西北部布列塔尼區的傳統小點心，特色是使用當地濃厚獨特香味的奶油與鹽之花，所烘烤的厚餅乾嚐起來口感酥脆，在口中散發出甜中略帶鹹味的自然奶香。自然愛尚茶則自鹿谷及竹山山坪頂茶區的自然愛尚茶，一年僅春冬兩季採收、且堅持採用天然無毒最友善大地的方式自然栽種，產量不多，卻帶著原始最純粹的天然氣息。而小葉紅茶，茶湯不像紅茶一樣深沉，反而是比較清澈的琥珀色光澤，味道少了點熟茶的苦澀、多了點溫潤的平滑感，還帶有些許果香的清新。

▲茶鄉．花香。 圖：台灣茶文化推廣協會／提供

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