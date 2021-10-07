萬波 X 白蘭氏養蔘飲好評再聯名！「養蔘波霸桂圓」秋冬滋補身體必喝

在疫情解封之餘更多人越趨注重養身，而萬波自2020年首度攜手白蘭氏推出養身飲品後獲得廣大迴響，此次再度合作推出2款「養蔘」系列飲品，滿足手搖飲的口腹之慾也能兼顧身體保護力。

圖／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop臉書粉專

白蘭氏養蔘飲強調融合人蔘、麥門冬與五味子萃取菁華，可以止渴益氣又降火氣，且零脂肪與零膽固醇，更不添加防腐劑及人工色素，達到補氣與固氣的功效。

圖／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop臉書粉專

這回萬波與白蘭氏聯名合作推出2款養蔘飲，像是「養蔘仙草冬瓜」，堅持手工熬煮冬瓜，配上手工仙草凍，完美結合冬瓜茶基底的甜味與人蔘的香味；而「養蔘波霸桂圓」則滿足了手搖飲控兼顧養身的需求，桂圓搭配波霸珍珠的Q彈口感，結合養蔘飲基底不死甜且不會負擔，又能滋補身體。自10月8日(五) 起全台萬波門市開始販售，值得注意的是​每店限量250杯，售完為止，欲「養身一波」的民眾千萬不能錯過！

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圖／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop臉書粉專

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