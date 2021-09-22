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1瓶100萬！蘇格登時光顛峰系列54年原酒 全台限量3瓶

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「蘇格登時光顛峰系列收官之作——54年單一麥芽威士忌原酒」建議售價100萬元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「蘇格登時光顛峰系列收官之作——54年單一麥芽威士忌原酒」建議售價100萬元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

完美演繹蘇格登三慢工藝核心的「蘇格登時光顛峰系列收官之作——54年單一麥芽威士忌原酒」，正式限量釋出，全球限量235瓶，台灣僅分配到3瓶；每瓶皆有獨立限量編號，並附上由蘇格登首席調酒師Maureen Robinson親筆簽名的證書，單瓶售價新台幣100萬元。

新酒款取自1966年蒸餾的新酒，運以小批次裝桶並於蘇格登高年份獨立酒窖中熟成，塵封逾半個世紀，由Maureen Robinson親自選桶原酒釋出。

「時光巔峰系列」 於2019年釋出首章53年原酒，以保留完整酒廠風格展現蘇格登慢工藝的頂尖之作；2021年則以蘇格登最高年份酒款——蘇格登54年單一麥芽威士忌原酒，為此系列華麗收官。

「蘇格登時光顛峰系列收官之作——54年單一麥芽威士忌原酒」為蘇格登迄今最高年份酒款，由Maureen Robinson在蘇格登高年份獨立酒窖精心挑桶，為承襲蘇格登古老慢工藝的精隨，特別精選1966年歐洲橡木桶進行第一次熟成，接著移至Pedro Ximenez橡木桶進行二次熟成。使用標誌著歷史進程的蘇格登「三慢工藝」，手工翻麥、長時間糖化、雙倍酵釀，並燃煤直火進行小批次蒸餾，最後以獨特的小批次手工裝桶。歷經超過半世紀的熟成，以酒精濃度44.1%的原桶強度裝瓶，不僅融合酒廠個性和風味活力，更呈現了超高年份威士忌少有的雪莉成熟風味。

「蘇格登時光顛峰系列收官之作——54年單一麥芽威士忌原酒」像是一部紀載了酒廠起承轉合的歷史鉅作，繼淬煉了古老技法的豐潤，又融入現代工法的細膩。Maureen Robinson表示：「我認為時光巔峰系列，是古老工藝藝術與現代精工的完美平衡，呈現出一種層次豐富、平衡且異常豐富的珍貴威士忌。」

包括享譽全球的威士忌大師查爾斯‧麥克林（Charles MacLean），在品飲完新酒款後，也給出高度評價：「我從未品鑒過如此令人驚豔的威士忌，在漫長的熟成時間裡，還能充分體現了超高年份威士忌所具有的複雜度及豐富風味。」

「時光顛峰系列收官之作——蘇格登54年單一麥芽威士忌原酒」由法國巴卡拉（Baccarat）百年高級水晶匠人，手工吹製瓶身，並在英國皇家御用匠人Thomas Fattorini訂製的銅製瓶頸上，刻印1966入桶年份，搭配品牌經典藍綠色的水晶瓶頭，盛裝於重現蘇格蘭高地壯麗地形的木盒內，締造如同藝術品般的高貴奢華質感。如欲瞭解詳細品牌及通路銷售資訊，逕洽尊榮服務專線0800-005-188。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格登54年原酒，由法國巴卡拉（Baccarat）百年高級水晶匠人，手工吹製瓶身。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
蘇格登54年原酒，由法國巴卡拉（Baccarat）百年高級水晶匠人，手工吹製瓶身。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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