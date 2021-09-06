慕赫單一麥芽威士忌攜手態芮 打造極致摘星盛宴

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

慕赫（Mortlach）單一麥芽威士忌於2021年正式成為《臺北臺中米其林指南2021》指定的官方合作威士忌品牌，並受邀頒發今年增設的「米其林指南服務大獎」（MICHELIN Guide Service Award）；更在米其林的推薦下，攜手今年蟬聯二星殊榮的餐廳態芮（Taïrroir），推出極致限量的摘星套餐。

慕赫創立於1823年，是威士忌首都蘇格蘭斯貝賽區的達夫鎮中，首座擁有合法執照，且往後60年間唯一的合法酒廠。慕赫見證了威士忌的輝煌歷史，也影響了整個威士忌產業，其中品牌獨有的2.81蒸餾技法，在堅持精密邏輯計算的嚴苛中，成就酒液中豐潤的肉脂風味，不僅被蘇格蘭的調酒師們稱為酒廠秘密武器，也吸引著世界各地威士忌迷爭相品飲與收藏，更被知名威士忌專家Dave Broom譽為「達夫鎮的野獸（The Beast of Dufftown）」。

態芮（Taïrroir）取自「Taïwan」的法文字和「Terroir」相融合，透過跨界嶄新思維，詮釋出「在台灣發現世界，讓世界看見台灣」的品牌精神，自2018年至今年2021，年年皆於米其林漂亮摘星。態芮的靈魂人物主廚何順凱（Chef Kai）是道地台中人，餐飲科班出身的他，年紀輕輕便在美國、中國等地歷練，後來投入法國米其林三星餐廳Guy Savoy的新加坡分店，奠定其法餐技藝深厚基礎。

何順凱在創作慕赫摘星套餐時，更像一位嚴謹的科學家。在細品慕赫16年單一麥芽威士忌後，將酒體中的味道細緻拆解成蜂蜜、杏仁、焦糖、柳橙以及皮革氣息，再將味道與食材融合烹調出「呱慕香看」——以經典「法式橙汁鴨胸」為概念，並搭配鴨腿松露鴨肝餡餅，作為此次慕赫摘星套餐的亮點主菜。

前菜「蠔酒不見」破題點出遠距社交現況，以煙燻烹調的生蠔，完美呼應慕赫16年單一麥芽威士忌的煙燻尾韻。除此之外，「鮑旎美好」以清爽的鮑魚佐以由慕赫16年單一麥芽威士忌調配而成的沙巴雍；以及浸置了8小時的威士忌巴巴，搭配上鳳梨優格及新鮮香草籽，香甜醇厚的味道於舌尖繽紛綻放，為摘星套餐劃下令人齒頰留香的句點。

何順凱透過慕赫的底蘊，探尋了味道本質並在菜色中放大、提點，彼此應和，讓菜色彷彿與酒共舞，相輔相成。慕赫以態芮作為起點，未來也將推出「慕星計畫」，共同將米其林的精神延續下去，為頂級料理帶來更多花火激盪。 態芮主廚何順凱在創作時，更像一位嚴謹的科學家。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 帝亞吉歐品牌大使Alex（左）與態芮主廚何順凱，共同品酩慕赫16年單一麥芽威士忌。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康