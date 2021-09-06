大人限定！珍煮丹「泰式厚奶、黑糖手搖」也微醺，聯名啤酒家樂福開賣
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主打職人手搖品牌的「珍煮丹」此次將店內熱銷飲品變身大人限定版本，攜手曾以香菜啤酒引爆話題的台灣精釀品牌「啤酒頭釀造」，共同打造「黑糖啤酒」及「泰泰厚奶啤酒」，9/8正式開賣，挑戰粉絲味蕾。
珍煮丹首度聯名「啤酒頭釀造」，以祖傳黑糖加入麥汁一併發酵，「黑糖啤酒」濃郁苦甜組合適合配著中秋烤肉細細品嘗。另一款「泰泰厚奶啤酒」則選擇人氣泰式厚奶為主角，調入麥汁發酵並搭配增量焦糖麥芽，整體風味能感受些許太妃糖甜香與果乾風味，茶感及奶香交織的甜蜜滋味值得期待。
兩款聯名啤酒新品酒精含量5%，每瓶售價為125元，9/8起可於全台家樂福、超市店入手。
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