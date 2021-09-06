大人限定！珍煮丹「泰式厚奶、黑糖手搖」也微醺，聯名啤酒家樂福開賣

好臭好酸好辣但好好吃！近年爆紅的螺螄粉、酸辣粉，雖然聞起來味道刺鼻，但入口又酸又麻又辣，讓人欲罷不能，雖然都是屬於酸辣口味，但你知道其實螺螄粉跟酸辣粉是不同東西嗎？螺螄粉是廣西柳州的著名小吃，麵體是用

2021-08-24 17:02