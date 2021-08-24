好臭好酸但好好吃！「螺螄粉Ｘ酸辣粉」網購十大品牌 一口嗦粉爽度爆表

好臭好酸好辣但好好吃！

近年爆紅的螺螄粉、酸辣粉，雖然聞起來味道刺鼻，但入口又酸又麻又辣，讓人欲罷不能，雖然都是屬於酸辣口味，但你知道其實螺螄粉跟酸辣粉是不同東西嗎？

螺螄粉是廣西柳州的著名小吃，麵體是用米製造，酸辣粉則是以紅薯粉製成，屬於四川、重慶的傳統特色小吃，且螺螄粉的酸及「臭味」主要是來自於酸筍，酸辣粉則是來自醋。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，網友熱議五大網購螺螄粉、酸辣粉品牌，來看看你比較喜歡哪一味？

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好臭但是好好吃！網友熱議五大螺螄粉品牌

NO.5 柳江人家螺螄粉

柳江人家的螺螄粉一包大約100元上下，網友評價柳江人家聞起來很香，吃起來味道較鹹較酸，麵體也是偏細偏軟，酸筍味道比較淡，網友大推「吃完粉把湯喝完也不是問題」！

網友表示「柳江人家味道不錯」，也有網友推薦「柳江人家的腐竹泡濕軟一點更好吃」。

NO.4 柳全螺螄粉

柳全的原味湯頭本身就有辣味，加上柳全沒有附贈醋包，有網友認為就算加入酸豆角跟竹筍的酸味，還是辣味最搶戲，但柳泉最受網友推崇的其實是他的份量，不僅粉多、腐竹也給的毫不手軟，吃下一碗大大滿足。

網友表示「柳全的味道真的很重」、「喜歡吃辣，覺得柳全湯頭很好吃」。

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NO.3 李子柒螺螄粉

相信沒吃過螺螄粉的人應該也有聽過李子柒！有網友認為李子柒的花生吃起來有點油耗味、粉絲因為比較細口感也相對軟爛，但整體酸辣很平衡，沒有特別突兀，適合喜歡正常口味、鹹度不重的人食用！

網友表示「原本以為會很難入口，但煮完很香」、「味道很淡怕辣的人湯喝得完」。

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NO.2 好歡螺

好歡螺是網友公認湯最鮮甜的一款，在煮的過程中就能聞到濃濃的湯底香味，且湯底本來就有辣味，如果不敢吃辣的人可以斟酌加辣包，另外網友認為好歡螺煮完其實味道不臭，但入口很重鹹，喜歡重口味的人不妨試試看！

網友大讚「好歡螺的花生很脆，湯底也很鮮甜」、「好歡螺真的很好吃～～～」、「好歡螺不錯 但煮完家裡會瀰漫滷水+酸醋味」。

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NO.1 螺霸王

討論度最高的「螺霸王」除了基本的木耳、酸豆角、腐竹、臭筍之外，還多了兩顆鵪鶉蛋，網友表示螺霸王的湯頭偏清淡，還沒加調料包之前沒什麼味道，香氣也較普通，但麵體Q彈滑順，大口大口的吃很滿足。

網友表示「螺霸王滿好吃的」、「加了料包整體來說滿酸的」、「麵體不會吸湯，但一口湯一口麵超滿足」。

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又辣又麻又開胃！網友熱議五大酸辣粉品牌





NO.5 白家陳記重慶酸辣粉

許多首次嘗試白家陳記重慶酸辣粉的網友都表示「真的好臭啊」，原來是內附的醋包味道非常重，但網友大讚白家陳記內附的辣包﻿裡面有辣椒乾，且香味非常香「一定要全加」，小黃豆也越嚼越香。

網友建議一定要用煮的，用熱水沖泡味道似乎不太一樣「醋要最後起鍋再加」、「用煮的，辣油和酸醋全下很好吃」。

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NO.4 嗨吃家酸辣粉

在中國很火紅的「嗨吃家酸辣粉」，網友評價它的醋味「攻擊性不高」，算是不耐酸的人也能很好入口，且嗨吃家用熱水泡的就能很完整的呈現味道，但對愛吃辣的人來說可能就比較不夠味，另外嗨吃家的粉絲Q彈滑順也是許多有喜愛的原因之一！

網友表示「嗨吃家有點貴但好吃」，有網友推薦「買有八兩金logo的比較好吃」。

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NO.3 海底撈酸辣牛肉粉

海底撈推出的「酸辣牛肉粉」除了湯包、醋包之外，還有附贈油炸花生、牛肉調理包，網友表示「真的像在喝海底撈的麻辣湯一樣」、「辣得很過癮」，不過有網友認為湯太過死鹹，雖然冬粉吸附湯汁很好吃，但吃完後無法把湯喝完。

這款酸辣牛肉粉除了在生活市集、PC home電商通路都買得到外，在7-11超商也能購入。

image source: 生活市集

NO.2 大瑪酸辣粉

素食者也能享用的酸辣粉就是「大瑪」！素食YouTuber「找蔬食」也曾開箱實測，他們認為花椒香氣很嗆，但其實辣度沒有很高，且配料包除了一般常見的乾燥蔬菜外，還有素食者可食用的「豆卷」，粉也是採用泡不爛的蒟蒻麵。

除了網購通路外，在家樂福、大潤發也可以購得大瑪酸辣粉，網友大推「烏醋的酸真的很過癮」、「冬天吃上一碗超級爽」。

NO.1 賈以食日泰式酸辣粉

藝人賈靜雯品牌「 賈以食日」推出泰式酸辣粉，用辛香料調配出泰式酸辣口感，搭配花椒的麻香吃起來很爽快，有別於中國又麻又辣的口味，且內附的綠豆寬粉吃起來非常Q彈卻不會咬不斷，但喜歡重口味的人可能會覺得會覺得不夠酸辣，可以再自己加檸檬或醋。

網友表示「夏天吃很清爽」、「可以很順順的吃完不會辣到一直要配水」。

image source: 賈以食日

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年08月19日至2021年08月18日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『螺螄粉、酸辣粉』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」