TGI FRIDAYS東奧奪牌「免費送生啤」！加碼推「金牌外帶套餐」75折，還可自己DIY金牌

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

被譽為舉重界天后的郭婞淳，日前於7月27日在女子組59公斤級，以綜合236公斤輾壓對手獲得中華民國在東京奧運的首面金牌，全台灣熱血沸騰，也希望在接下來有更多奪牌選手。「TGI FRIDAYS」為了支持台灣選手，特地規劃即日起至8月8日，至FRIDAYS餐廳內用，只要台灣選手奪下任一獎牌，即可免費送現場客人生啤一杯，還有外帶金牌套餐75折，快一起支持台灣選手吧。

圖／TGI FRIDAYS Taiwan臉書粉專 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

四年一度的奧運盛會已在東京如火如荼地開打，各界好手齊聚一堂較勁爭奪獎牌，希望為國家打出好成績。身為三項世界紀錄保持人的郭婞淳，這回在東京奧運賽前被各大國際媒體與評論家預測可穩穩奪金牌，宛如跟自己比賽般，日前7月27日的比賽中，最後用抓舉103公斤與挺舉132公斤，成功為台灣奪下第一面金牌，也打破奧運三項紀錄，「金牌」消息一出，舉國歡騰。另舉重女子64公斤級陳玟卉也摘下銅牌，各界也紛紛響應推出「歡慶奪牌」的餐飲優惠。

特派記者余承翰／東京攝影

特派記者余承翰／東京攝影

像是TGI FRIDAYS美式餐廳為了集氣挺台灣選手，至FRIDAYS餐廳內用，並在即日起至2021年8月8日，只要台灣選手奪下任何一面獎牌，即可免費送現場客人生啤一杯。值得注意的是，疫情期間地方政府開放內用時間並不相同，如FRIDAYS雙北餐廳至8月2日暫不供應內用。

圖／TGI FRIDAYS Taiwan臉書粉專

不過也沒關係，FRIDAYS還推出「東奧WinWin金牌外帶套餐」，直接享有75折的優惠價1215元 (原價1620元)，餐點包含紐約辣雞翅、凱撒沙拉、培根起司漢堡與香辣泰國雞肉麵，再送奧運金牌DIY拍照組，可以自己DIY製作專屬自己的金牌，打卡拍照一起支持東奧。除此之外還有紐約起司蛋糕（優惠價195元）與外帶調酒(600ml/瓶，優惠價399元，有長島冰茶、瑪格麗特與桃色繽紛口味可選擇）。優惠數量有限，盡請把握囉。

圖／TGI FRIDAYS Taiwan臉書粉專

圖／TGI FRIDAYS Taiwan臉書粉專

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