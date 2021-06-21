好市多「日本柚子酒」回歸！一瓶只要599，2款高口碑水果酒喝法推薦

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

美式賣場好市多除了有大份量美食、烘焙甜點新品成為會員嘗鮮首選，不少高CP值酒款亦是許多人的心頭好。除了一年只賣一次的「貝禮詩草莓奶酒」、「傑樂托Moscato d’Asti微甜白酒」，累積口碑的「菊彌榮日本柚子利口酒」目前也重新上架，今天就與大家加碼賣場獨家慕斯卡甜白酒，一併分享隱藏版喝法，近期安排採購時有看到記得帶一支回家！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

「KIKUYASAKA菊彌榮日本柚子利口酒」原產地來自日本島根縣，嚴選使用當地柚子並採獨家製法釀製而成，酒精濃度10%。許多內行饕客都曾於好市多社團推薦，除了能喝到酸甜柚子的清爽香氣，最重要的是1800毫升只要599元，被網友直呼是柚子酒台灣最低售價。若直接入口會喝得到些許苦味，純加冰塊酒味較濃，最順口喝法為添加氣泡水，跟柳橙、百香、金萱或是蜂蜜氣泡水都能升級味道，為居家抒壓的大人系飲品。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

喜歡酒精濃度較低的人可選擇DOLCE 3「吉亞尼格力亞朵酒莊精選慕斯卡甜白酒」，3%水果酒喝得到甜甜果香，作為開胃酒或甜點十分合適，獨酌也不會傷胃。這款賣場限定甜白酒6入一箱1399元，每支750毫升只要233元。這款單喝傾向葡萄汁，網友建議加冰塊就很好喝，大家可考慮買回家囤貨啦！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 圖／好市多官網

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