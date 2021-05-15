超平價+高CP值！桃園「麻子辣蒙古麻辣燙」是滷味也是小火鍋，不沾醬就很夠味

跟大家介紹我最近的新歡，不管是點外送還是想吃麻辣燙、小火鍋時，我都選這一家，查資料才知道原來是新竹來的麻子辣，只能說我愛吃到集點卡快蓋滿了,只要集滿14點還可以再送一鍋。

我本身就喜歡蒙古麻辣湯頭，無意中點外送時點到麻子辣，一吃驚為天人！這麼平價也能吃到如此醇厚、麻而不嗆的蒙古麻辣湯頭，直到專程去店面吃時才發現原來這是麻辣燙為主的店，不然一直當個人小火鍋在吃XD。

位置：

地點就在桃園觀光夜市周邊，中正路472號。隔壁就是超夯的萬華麻油雞，每次看生意都超好的這一家。

麻子辣的位置其實蠻難停車的，所以我以前幾乎都叫外送居多，就算專程來買也是外帶，外帶包裝就比較偏小火鍋，直接選店家組合的套餐。直到第一次走進去店裡才發現原來這裡是偏麻辣燙的形式，店裡可以自己選搭配的食材與組合。

而且內用還可以飲料、氣泡水喝到飽。

雖然強調不需沾醬，但店家還是有放大紅袍、辣油和辣椒蒜頭讓重口味的客人自行取用。

單點消費滿百送青菜（但套餐除外），單點滿180元送豬肉片一包（一樣套餐除外），店家還蠻推麻辣鴨血跟麻辣豆腐，單點的話可以考慮。

白湯、紅湯皆為白色湯底（外觀看不出差異）。白湯帶有薑蒜等中藥材香氣，等於是原味，就是比較溫和口感。紅湯帶有濃郁的孜然香氣，而且可以選大中小辣。

紅湯是由花椒、孜然等辛香料以及多種中藥材熬煮而成；白湯就是用比較溫和清爽甘甜不刺激的20多種中藥材熬煮而成。如果愛吃辣就挑紅湯，不太喜歡重口味就挑白湯，但外觀上其實都沒有太大差異，因為都有加大量牛奶，所以看起來都是白的。

我是個很懶的人，店家都幫我組和好豪華跟超值套餐了，那我就直接點套餐最快。內容幾乎都是綜合火鍋料常見食材，差別在於肉跟海鮮等主菜差異。

勤勞一點的也可以自己單點選食材搭配。

價格也是公開透明化，不會有那種夾的超爽，結果一結算讓人傻眼的那種。

最後要選擇搭配的主食，也就是白飯或麵的種類，下方還有使用小卡片代替的食材，例如肉片、海鮮、白飯等等..

我每次來都吃豪華豬肉餐 NT$.150元，我朋友則選豪華牛肉餐也是 NT$.150元。套餐部分皆附白飯，如需換麵需要補差價喔。

不管紅湯、白湯 外觀看起來幾乎無差異，大概是因為有加入牛奶讓湯頭更溫醇濃郁，所以顏色都是乳白的。頂多就是紅湯會在乳白色湯頭中隱隱透出紅色辣油，看得出來些許差異。而且以麻辣燙來說，這湯頭給的很多很滿，根本就是個人小火鍋了。

主食會特別分開，這樣真的很貼心，不會把麵泡太爛，集中一碗比較好撈，所以建議先吃主食再搭配其他配菜，不然麵泡太爛就不好吃了。

豪華豬肉餐 NT$.150元

豬肉、高麗菜、金針菇、豆皮、魚餃、甜不辣、貢丸、魚豆腐、雙子花輪、魚子魚蛋、米血糕、鴨血、玉米、芋頭、青菜、白飯（白飯換麵需要補差價）

我有用白飯換韓式Q拉麵，加價25元。

我喜歡紅湯，因為我是辣鬼！辣度通常我會選中辣，因為加了大量牛奶後，是會中和辣度的。大量中藥材與花椒、孜然等熬煮出來的湯頭醇厚微辣，麻而不嗆。因為加了牛奶提味出鮮甜醇厚 堆疊出層次感，但孜然香氣依然很濃郁，而且是認真有辣，別因為這白湯而小看辣度。

總之這湯頭真的很厲害，而且價格非常平價！不管你想吃麻辣燙還是個人小火鍋，我都很推這一家。

麻子辣蒙古麻辣燙 桃園中正店

地址：桃園市桃園區中正路472號

電話：03-3365592

時間：11:00–14:30, 16:30–23:00（每週日公休）

粉絲團：麻子辣

外送平台：foodpanda.com.tw, ubereats.com

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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