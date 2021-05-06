2021母親節套餐推薦！ 帶媽媽來「Rich大亨餐酒館」品嚐上海風海派西式饗宴

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

這已經不知道是第幾次來Rich大亨餐酒館用餐了！這家位於中山區天津街的餐酒館可說是這半年來我最常造訪的餐廳～你說:「吃不膩嗎？」我會說:「一點也不」大亨餐酒館除了時常推出新菜色也會設計專屬於節日限定的套餐！讓每次造訪都充滿新鮮感...有著帶味蕾環遊世界的樂趣！講起大亨主廚的創意，那真的三天三夜也說不完！這次母親節推出中西合璧的上海風創意美食...能讓偏愛台菜中菜的婆婆媽媽也能體驗不同以往的母親節饗宴唷！

大亨餐酒館-用菜系帶你環遊世界

2021 就用上海創意料理帶媽媽大開眼界

我自己去過上海無數次但講起上海菜，我想到還是大家耳熟能詳的上海菜飯、清炒蝦仁、炒年糕、東坡肉～這次因為搶先品嚐大亨的母親節套餐...我才明白所謂的滬式西餐～在這裡就現學現賣說給你們聽！

大家都知道上海過往位屬租界⋯所以除了以上的老上海菜～上海菜式的流派裡也有帶有上海味的滬式西餐（又名海派西餐）這種不太正宗的滬式西餐 就像「上海」給人古今交錯又縱貫東西的感覺！經過上海人改良西餐融合了中式、法式、意式、俄式、英式、德式等料理手法...符合東方人的口味...所以很受當時老上海人的歡迎！(讓我不禁想起位於大稻埕那帶有濃郁台味的波麗露西餐ＸＤ~)

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

上菜前如此費心介紹一方面是想讓大家更了解本次母親節套餐的特色～另一方面也是提醒大家⋯這種菜系在1978正宗西餐林立於上海後就漸趨勢微⋯現在所剩的也就只有上海的德大西菜社、新利查西菜館、紅房子西菜館等屈指可數的幾家才能品嚐得到...在疫情受限的此時...能在大亨品嚐到這種特殊菜系...我的內心有著強烈的幸福感！希望賞文的你也能趕緊上 Rich大亨餐酒館粉絲團 預定體驗東西融合的經典美味！（因應母親節大亨加開 5/8、5/9午餐12:00~14:30＆晚餐17:30–24:30～請儘早預定以免向隅～）

2021大亨母親節上海饗宴MENU

菜色介紹

海鮮拼盤

這一道走的是台灣合菜冷盤的概念～以長輩們都最熟悉的味道為發想並融入西餐元素～

三道小點分別是美墨風淡菜、和風小卷、及柚香芥末紅蝦～每一種都很優～作為餐前菜相當開胃！

大亨嚴選食材除了重視食材的鮮度與調味以外也很用心於擺盤配置等細節～照片中的生食級的紅蝦是我的最愛～微炙燒後香氣濃郁～咬下後海味大迸發Ｑ彈的口感...讓這個開場就引人入勝！

起司軟法國麵包.蒜味香草奶油

海鮮拼盤後送上手作自製餐前麵包搭配蒜味奶油調醬～這樣的味道讓人聯想起孩提上牛排館隱藏的記憶！麵包份量可無限續加...但提醒大家...這後頭還有好菜連連登場...喜歡也切勿貪食...XD

沙拉：（三選一）

紹興醉雞腿沙拉

紹興醉雞是上海菜常見的冷盤菜~嚴選的土雞腿以正宗的紹興酒及中藥材醃製而成酒香濃得化不開 完全滿足小酒鬼我的偏好！醉倒的土雞搭配清爽的西式沙拉毫無違和感...也為老上海的復古風味添加了美味創新！

生鮭魚卡巴夏.金佶番茄莎莎

台灣的合菜套餐生魚片也是常見的一道～與紹興醉雞有一曲同工之妙的是將鮭魚生魚片與帶有酸甜金桔莎莎醬汁的生菜融合～吃食起來口感柔嫩也沒有魚腥味～酸甜的滋味十分清爽開胃～

香草風味雞肉西芹海蜇絲

這一道西芹海蜇絲依然是台菜冷盤常見的菜色！但厲害的就是主廚搭配了口味特殊的香草醬...徹底顛覆「海蜇皮」千篇一律的台味印象！是我個人相當驚豔與喜歡的一道！

松露香菇雞肉澄清湯

松露香菇雞肉澄清湯添加了高檔松露、片切好的鮑魚、與婆婆媽媽最喜歡的香菇！上桌後才匯入熬製兩天的雞肉澄清湯汁，瞬間暴衝的香氣瀰漫...入喉舒心嚐得到宛如滴雞精般的濃郁香醇～真可說是一碗帶有家常味與高級感的鮮美湯品～

上海菜飯搭配油封鴨胗

誠如前言陳述...「上海菜飯」可謂最經典的上海主食！以往我們吃到的上海菜飯多半使用了豬油但大亨主廚卻別出心裁的採用了香料鴨油～這一盤上海菜飯色彩繽紛...可見的食材還包含了青江菜、家鄉肉及蒜頭～大火炒到粒粒分明的米粒吃起來清新可口～上頭綴滿油封鴨胗讓每一口都是滿足～再次顛覆了既定印象...讓老菜重獲新生！

主菜：（四選一）

嫩煎菲力牛排.白蘭地黑椒汁

這一道菲力牛排表現的重點放在改良醬汁！主廚去除了多餘的調味料...在黑胡椒醬汁內添加高雅的白蘭地與辛香料...這樣的醬汁讓牛排口感層次攀上巔峰...卻也不至於掩蓋菲力牛本身的柔嫩鮮甜！

切開後粉紅色澤說明了火侯拿捏幹練...沾取醬汁一同入口也不掩肉質原味～可說是看似簡單卻很不簡單的料理...一旁搭配豐盛的時蔬不僅好看也讓飲食攝取更為健康均衡～

燒烤羊里肌.味增濃肉汁

如果你是不吃牛的朋友～這次的母親節套餐還多了羊/豬/魚可選！這樣的設計更適合同桌聚餐互相分食～

母親節套餐中的兩吃羊排除了之前推薦以普羅旺斯麵包粉酥炸而成的法式風味以外～主要的份量則是用煎烤方式呈現並淋上以多種食材、味增味霖肉汁去熬煮的濃郁醬汁～它成功的鎮住了羊騷味也突顯了羊肉本身的甜香...讓人相當激賞！

香煎海鱸魚.冬陰功醬汁

喜歡吃魚的可別錯過這道口味特殊的香煎海鱸魚唷！香脆的外皮咬下後是綿密細緻的魚肉～沾取底層酸甜不帶辣味的泰式冬陰功醬汁一同入口...是一道大人小孩都會喜歡的料理唷！

爐烤伊比利豬.狄戎紅酒

Bellot等級的伊比利豬以狄戎紅酒入味醃製而成～

經過爐烤的伊比利豬展現了外層香酥脆...內裡肥嫩不膩也不帶腥羶的頂級美味...這一道是本次排餐中我個人最愛的一道！推薦給你們大家！

這次因應即將來臨的母親節...大亨餐酒館也規劃了豐盛的母親節套餐～一個人一千五的價格就能吃到手作麵包、特色湯品...提供三種選擇的前菜沙拉...改良後的上海菜飯...與四種選擇的經典排餐...餐後還會送上甜點與無酒精飲料！但美食豈能沒有好酒相陪？小璇在此也強力推薦大家這一瓶帶有花香氣息的TARIMA! 它很適合這次的餐點...也能讓母親節聚會氣氛更放鬆歡愉唷！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

總評:

今天一路吃下來只能用「驚喜連連」來形容這次的母親節饗宴～這樣的配置絕對能滿足婆婆媽媽對中式菜餚的喜好又能體驗不同以往的料理創意！值得一提的是大亨的主廚不僅具備藍帶的頭銜還待過非常著名的上海餐廳！擅長各種料理手法讓每次的節慶料理都場場爆滿一位難求....如果你錯過了2020供不應求只能加開到跨年的聖誕套餐 與 2021吃到賺到的情人節套餐...看完本文請馬上立刻私訊大亨臉書預約訂位～讓大亨精心規劃的菜餚帶你秒飛上海一起魂牽夢縈！

Rich大亨餐酒館

營業時間：17:30–24:30

電話：02- 25423388

地址：台北市中山區天津街63號(中山站2號出口步行5分鐘)

文章來源：棠小璇*低調的奢華 月之饗宴

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