一咬就爆漿！台北5家「人氣甜甜圈」討論度超高　Q彈有嚼勁25元吃得到

不管是撒上糖霜的台式甜甜圈，或是視覺感十足的日式甜甜圈，那一口咬下的幸福感扎實又滿足。小編今天整理台北5家人氣甜甜圈店，金黃酥脆的外觀令人流口水，口感與滋味更是讓人足足排隊半小時也甘願。

台北｜台灣人ㄟ甜甜圈

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「台灣人ㄟ甜甜圈」是位於台北後車站巷弄內的人氣美食，絡繹不絕的排隊人潮總讓經過的路人頻頻回頭討論，就算是下雨天也是門庭若市，更被許多網友冠上「全台北最好吃的台式甜甜圈」的美名。台灣人ㄟ甜甜圈販售多種口味的甜甜圈，其中又以招牌「脆皮鮮奶甜甜圈」最受大眾喜愛，手掌大的甜甜圈外酥內軟，外層裹上的糖粉與奶粉甜而不膩，還能吃出淡淡的奶香味，一大個只要25元，可說是非常實惠的散步點心。除了經典口味外，「脆皮起司」也有不少吃貨追捧，酥酥脆脆的甜甜圈搭配濃郁的起司內餡，微微牽絲的口感令人一試傾心。

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原味出爐時間11:00-19:00

包餡出爐時間11:30、14:00、16:00

地址：台北市大同區華陰街183號

台北｜Haritts 甜甜圈

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來自日本東京澀谷的甜甜圈品牌「Harrits」隱身在松山區的巷弄內，在Google上有超過上千則留言、4.3顆星的好評價，舊宅改建的店面搭上文青質感的設計，營造出舒適又愜意的氛圍，是不少甜食控聚集的場域。Harrits的甜甜圈以手揉麵糰製成，因此口感Q彈扎實又帶有嚼勁，外觀看似台式傳統的甜甜圈，品嚐起來卻能吃出帶有一絲日系的精緻風味。Harrits販售的甜甜圈口味相當多元，其中又以奶油起司口味深受網友好評，起司的鹹香與甜甜圈的糖粉揉合出恰到好處的甜鹹風味，飽滿的內餡讓人每一嘴都能吃到爆漿口感。另外巧克力、肉桂葡萄乾、伯爵茶、覆盆子也都有老饕力推。下次經過Haritts記得停下腳步，進入店內歇息用美食療癒身心。

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地址：台北市松山區復興北路81巷33號

台北｜Hoo. Donut 呼點甜甜圈

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「Hoo. Donut 呼點甜甜圈」是位於南門市場周邊的人氣咖啡廳，木質系與純白的店舖創造出簡約澄淨的飲食空間，搭配萌感十足的刺蝟視覺增添一絲童趣感。Hoo. Donut甜甜圈強調天然手作，販售的日式甜甜圈屬於蓬鬆又帶有柔軟的清爽口感，個頭不大卻渾圓飽滿。人氣品項抹茶口味帶有淡淡的茶香味、紅豆口味的微微濕潤紅豆內餡甜而不膩、奶油起司散發的特殊鹹香風味一試上癮、巧克力口味吃得到64%巧克力的濃純香氣，整體評價極高，適合清爽型甜食人享用。除了甜甜圈熱銷外，店內販售的冰淇淋也有不少網友推薦，另有下午茶組合「甜甜圈+冰淇淋+飲料任選」只要200元的套餐方案，是品嚐甜食、聚餐的好地方。

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地址：台北市中正區南昌路二段7-2號

台北｜ABCD . A Better Coffee & Doughnut

圖／ABCD官方IG

「A Better Coffee & Doughnut」是近兩年相當火紅的甜甜圈專賣店，地點就位於人潮匯集的捷運中山站、誠品生活南西店旁巷內，店裝簡約時髦、空間小巧精緻，還提供少量座位讓客人歇息品嚐美食。ABCD販售的甜甜圈外型甜美可愛，是款好吃又好拍的甜食，每日供應5至6種甜甜圈品項，口味依當日為主，且不定時推出新口味，其甜甜圈口感鬆軟且帶有Q彈韌性，每一口都能感受到店主製作的用心，多款口味還帶有小巧思，如覆盆子野莓撒上花瓣點綴相當浪漫。飲品部分供應美式咖啡、咖啡拿鐵、氣泡咖啡和非咖啡類飲品，搭配甜甜圈一起享用就是最完美的下午茶時光。

圖／ABCD官方IG

圖／ABCD官方IG

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地址：台北市大同區南京西路18巷4弄8號

台北｜美濃泰涼

圖／美濃泰涼臉書粉專

來自高雄美濃的「美濃泰涼」隱身在大同區哈密街的巷弄內，主打美濃特色古早味清冰，囊括冬瓜茶、冬瓜檸檬、冬瓜清冰、原味紅茶、紅茶清冰等消暑飲品，清爽不甜膩的口味深受消費者喜愛。除了飲品外，美濃泰涼還有販售美味的甜甜圈點心，以台灣小米製成的小米甜甜圈口感比美式甜甜圈更有嚼勁，吃起來外層酥酥脆脆，內裏飽滿Q彈，三種風味包括原味、黑糖以及椒鹽，又以原味最多人推薦，而喜歡偏甜的吃貨可選黑糖口味。

圖／美濃泰涼臉書粉專

圖／美濃泰涼臉書粉專

小米甜甜圈販售時間

二～五 13:00 開始販售，售完為止

六日 10:00 開始販售，售完為止

地址：台北市大同區哈密街59巷21弄13-1號

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