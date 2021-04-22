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大排長龍為哪樁？ 台南排隊美食「十平」老宅名店　秒飛日本的日式丼飯

棠小璇*低調的奢華 月之饗宴 / 文、圖／棠小璇

udn走跳美食／棠小璇

這是一間無法預約的排隊店⋯憑藉著工作前一定要吃到美食的「志氣」我在開店前一個小時，就不畏寒冷的站在這裡，也才能在第一輪就進到店裡！

正如店名十平就只有十坪， 十個座位也皆為板前位！ 店內略顯擁擠卻更顯溫暖， 讓人有種秒飛日本～

置身巷弄神秘料理店的感覺！ 十平 是一家主打「日式丼飯」為主的料理店，各式各樣的丼飯以海鮮為主、牛肉丼為輔。

本日餐點：炙鮭腹比目魚干貝丼 $460 ORION生啤 $130 炸軟絲 $190

#炙鮭腹比目魚干貝丼

五顏六色相當繽紛的炙鮭比目魚干貝丼 讓人食慾大開食指大動！

這一碗承載著軟嫩的鮭魚、油脂豐沛入口即化的比目魚、超彈的北海道生食級干貝、以及底層醋飯！每一口都是極鮮海味~它們就像海波浪般襲捲味蕾⋯讓心頭洶湧而爛漫⋯

值得一提的是每一份丼飯都會附上一大碗的味噌湯！料多味美的湯頭以大量魚肉魚骨熬煮而成⋯喝得到台南特有的人情⋯⋯刻畫著有溫度的「食刻」

#炸軟絲

來「十平 ZYUU TSUBO」 除了丼飯，必點的還有「炸物」。

我自己本身就是個炸物控！其中最深得我心的就是帶有嚼勁的「炸軟絲」但十平真的炸出新高度！

與我以前在美式餐廳或路邊鹽酥雞吃到的截然不同！完美火候溫度現點現炸⋯吃食間牙齒居然能有種突破輕薄外膜直擊柔韌肉質之感⋯⋯鹹香脆口越嚼越香的滋味讓人印象深刻！十平讓軟絲不枉此生⋯也讓吃到的人不枉此生。

#ORION生啤

因為晚點要工作原本有點猶豫是否開喝⋯就在我內心OS滿滿的時刻⋯⋯腦闆那句“我們的生啤絕對夠冰 也絕對比台北便宜！” 讓我馬上腦洞大開毫不猶豫的下好離手！( 屁啦！么鬼ㄍㄟㄕㄟˋㄌㄧ 根本是自己愛喝 ）

不得不說「#使用冰杯就是夠專業」，冰到霧濛濛的冰杯讓這杯 ORION生啤 整個就像極地直送！泡沫細緻綿密猶如奶蓋！一飲入喉十分順暢⋯「猴搭啦！」有了生啤的陪伴，丼飯炸物才更顯完美！

總評：「十平 ZYUU TSUBO」空間雖小，空間卻流露了大正時代的浪漫！板前位的上方以屋瓦裝飾更顯別緻！

坐在出餐口撇見了這一道一道其他客人點的丼飯與小食... 吼～～每一道看起來是不是都好吸引人呢 ？！？

以後來台南的既定行程就是十平...我一定要遍嚐十平料理美味～

我個人十分喜歡這種有注入新生命的老宅！有別於平價街頭美食，十平成了我的口袋名單，來過一次就會明白它這麼火的原因！喜歡我的介紹請不吝點讚分享囉！

（本身就是美食活字典的老闆～問他就知道台南大街小巷的好料唷！）

台南第一站-十平就介紹到這裡囉！那就一起期待台南時間軸上我的下一站吧！

台南第一站 - Zyuu tsubo 十平

台南市忠義路二段158巷22號

12:00~14:00；18:00~20:00（週四休）

文章來源：棠小璇*低調的奢華 月之饗宴

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丼飯 炸物 海鮮 鹽酥雞 台南美食

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