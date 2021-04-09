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和陌生人一起吃飯！台灣Black Hats北歐料理「共桌」新體驗

聯合新聞網 / 姊弟煮廚

第一次體驗「共桌」的用餐方式，是四年前在丹麥的Noma快閃餐廳。所有進門的客人都被帶到餐廳內僅有的一張原木長桌邊坐下，每個人彼此雖然互不相識，卻都為了同一個目的而來：享用美味。

每道菜上桌後，Martin 與 Yigal都會輪流到桌前介紹菜色
每道菜上桌後，Martin 與 Yigal都會輪流到桌前介紹菜色

此種共桌的Fine dining用餐形式，現在在台灣Black Hats也可以體驗得到了。Black Hats為Martin與Yigal共同創立，主打北歐料理，Martin來自瑞典，是位經驗豐富的大廚；Yigal來自美國，在餐飲服務業中打滾多年。兩人於台灣結識，憑藉著相輔相乘的專業，一人負責內場，另一人看管外場，將少見的飲食體驗帶給台灣饕客。

開胃菜：瑞典裸麥餅(knäckebröd)配檸檬基調的醬料與香草
開胃菜：瑞典裸麥餅(knäckebröd)配檸檬基調的醬料與香草

每個月Black Hats會挑一晚推出主題「美食篇章Chapter」。剛於四月一號落幕的「篇章三：盛開(Bloom)」，以春天來臨、萬物齊放為概念，將全蔬食料理以北歐的料理手法呈現。

四月份主題：盛開
四月份主題：盛開

聽到當晚Martin將以蔬食作為主題，我們原本期望不高，全因被傳統印象中的「素食」概念所束縛，認為蔬菜難以玩出新花樣。但Martin巧妙地利用每種食材的特有香氣，盡可能忠實帶出食物的原味，混搭出口感、味道都極具特色的料理，例如光是彩色胡蘿蔔，盤裡就同時有軟、嫩、脆的三元口感。

彩色胡蘿蔔六吃配蕎麥與接骨木花
彩色胡蘿蔔六吃配蕎麥與接骨木花

酸種麵包、山羊起司與蕪菁
酸種麵包、山羊起司與蕪菁

當晚與我們同桌的，有許多從瑞典到台灣工作的年輕朋友，這些菜色彷彿帶他們回到離台灣十六小時航程的斯德哥爾摩家鄉，一解相思之愁; 而對於我們，則是體驗了一晚北歐料理，和與陌生人杯觥交錯的酣暢。

塊根芹、紅洋蔥與水芥菜
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瑞典 蔬食 美國

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