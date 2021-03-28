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最潮台式餐酒館4選！「永心鳳茶」、「欣葉台菜」姐妹店　絕美復古裝潢媲美電影場景

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 艾莉
圖／心潮飯店 Sinchao Rice Shoppe 官方臉書粉絲團 、欣葉俱樂部官方網站
圖／心潮飯店 Sinchao Rice Shoppe 官方臉書粉絲團 、欣葉俱樂部官方網站

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

什麼樣的台菜料理能讓年輕人也風靡搶訂位？近期餐飲界捲起一股台菜餐酒館風潮，除了手路菜之外，還推出了不少結合在地食材的創意料理。絕美裝潢下吃台菜搭配風格調酒，復古與現代風格結合，好有情調！

心潮飯店

號稱最潮的台式餐酒館「心潮飯店」是永心鳳茶旗下的品牌，主打台式炒飯，並提供多樣台式料理與創意調酒。承襲永心鳳茶的設計感，裝潢走的是懷舊復古風，以墨綠色為主體搭配優雅金色， 搭配鐵窗花、馬賽克磁磚等元素，超有穿越時光感覺！店內的創意台菜，首推外觀超粉嫩的「烏魚子鮮蝦炒飯」，以火龍果入菜上色，也吃得到新鮮水產的鮮味。另還有三杯雞炒飯、紐約客牛排炒飯，每樣特色炒飯都超欠吃。

圖／心潮飯店 Sinchao Rice Shoppe官方臉書粉絲團
圖／心潮飯店 Sinchao Rice Shoppe官方臉書粉絲團

圖／心潮飯店 Sinchao Rice Shoppe官方臉書粉絲團
圖／心潮飯店 Sinchao Rice Shoppe官方臉書粉絲團

餐廳資訊 

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號2樓
訂位電話：02-27239976 
營業時間：11:00-21:30

欣葉俱樂部

欣葉台菜打造一年期間限定的餐酒館「欣葉俱樂部」，不同於欣葉台菜，此次與「埔里酒廠」、「WA-SHU和酒」、「師園鹽酥雞」聯手，打造嶄新品牌。絕不能錯過的下酒菜「滷三拼」、「炸三拼」、「冷三拼」，超適合下班來聚餐一波。還可搭配特製口味調酒「西瓜威士忌紹興」、「洛神花冰沙」，口感清爽又台味十足。平日午間，還能享10道菜380元Buffet吃到飽，想吃什麼任你選，相當超值。

圖／欣葉俱樂部官方網站
圖／欣葉俱樂部官方網站

圖／欣葉俱樂部官方網站
圖／欣葉俱樂部官方網站

餐廳資訊 

地址：台北市信義區松智路17號4樓 （微風南山atré百貨）
訂位電話：02-87868988
營業時間：11:00-21:30 (週日至週三)、11:00-22:00 (週四至週六)

罔市

在中山北路鬧區巷弄間，有一間廢墟懷舊風的風格台菜，門口有著大大的匾額與斑駁的牆面，頗有老宅感。一進門可看到霓虹燈「人生有酒需當醉」的字樣，還能看到由麻將桌與彈珠台改造成的餐桌，好像走入港片的場景，相當有趣且富有創意！招牌的三杯雞，使用去骨雞腿肉並結合韓式口味，口味特別又下飯。桃子蝦球取代一般常用的鳳梨改由水蜜桃入菜，口感更加清爽，更加帶出蝦的鮮甜滋味。

圖／罔市官方臉書粉絲團
圖／罔市官方臉書粉絲團

圖／罔市官方臉書粉絲團
圖／罔市官方臉書粉絲團

餐廳資訊

地址 : 台北市中山區南京東路一段132巷15號
訂位電話:02-25678702
營業時間:17:00-00:00（週一至週五）、11:30-00:00（週六、日） 

參合院

取三合院為諧音打造而成的台菜品牌「參合院」，打破一般台菜餐廳印象，用餐空間相當開放明亮，裝潢帶有紅磚的復古感又融合現代的摩登設計，時尚感十足。特色餐點炒飯，堆疊成金字塔形狀好吸睛，吃起來粒粒分明又香氣十足。另一個人氣餐點「造型點心包」，共有12種造型，以小刺蝟形狀的叉燒包、蘑菇造型的地瓜起司夏威夷豆包，既好拍又療癒呢！

圖／參合院官方臉書粉絲團
圖／參合院官方臉書粉絲團

圖／參合院官方臉書粉絲團
圖／參合院官方臉書粉絲團

餐廳資訊

地址：台北市大安區忠孝東路四段101巷14號
電話：02-27313833
營業時間：11:00-0:00(週日至週四 )、11:30-1:30（週五、六）

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