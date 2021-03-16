海尼根無限暢飲只要200元！「臺北萬豪 X 哈根達斯」推貴婦下午茶，還吃得到雞尾酒塔

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

人氣五星飯店「台北萬豪酒店」推出「Häagen-Dazs聯名下午茶」啦！即日起至8月底下午茶時段，在旗下「Lobby Lounge」選擇雙人下午茶，可享有客製化六款精緻甜點，還可以吃得到以哈根達斯新品百變黛綺莉雪糕為靈感製成的「雞尾酒花塔」，絕對是貴婦必嚐鮮的下午茶體驗，此外現在到旗下「Garden Kitchen」用餐，只要加價200元，海尼根啤酒無限暢飲，快揪團吃吃喝喝吧！

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康

圖／台北萬豪酒店官網

台北萬豪酒店是國際知名五星連鎖飯店，地處台北大直樞紐帶，號稱都市花園，尤其以高級寬闊明亮與都市夜景為名，搭配20樓高空酒吧，可以提供旅客最舒適的「高空浪漫體驗」，另從高空泳池還可以遠眺美麗華摩天輪，設施還有烤箱、SPA芳療、健身房與頂級貴賓室等，非常適合商務人士或遊客入住。

台北萬豪酒店「最潮高空酒吧餐廳」INGE'S Bar Grill 圖／台北萬豪酒店提供

圖／台北萬豪酒店官網與臉書粉專

這回萬豪推出的「Häagen-Dazs沁漾冰甜」聯名下午茶，主打點心主廚嚴選的數款哈根達斯爆夯的冰淇淋作為基底，再用焦糖榛果蛋糕、繽紛金箔等高檔料理元素，製成各式精緻甜點，尤其號稱吃得到滿滿酒的「雞尾酒花塔」更是人氣必吃。即日起至8月31日的每日下午2點至5點限量供應喔，若訂購該專案，再免費送兩枝由調酒師以覆盆子雪酪特調無酒精版本的哈根達斯雪糕。

圖／台北萬豪酒店官網 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

另外，即日起至4月30日，於週日晚餐、週一至週四午餐及晚餐與週五午餐，只要於旗下「Garden Kitchen」用餐，只要加購200元，就可以無限暢飲海尼根啤酒及海尼根無酒精啤酒暢，快揪團「酒控」的親朋好友，一同來享樂吧！

台北萬豪酒店

地址：台北市中山區樂群二路199號 (與敬業四路交叉口)

官網：https://www.taipeimarriott.com.tw/websev

海尼根無限暢飲訂位請洽 Garden Kitchen (02)2175-7957

哈根拉斯下午茶訂位請洽 Lobby Lounge (02)2175-7955

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康

圖／台北萬豪酒店官網

圖／台北萬豪酒店官網

圖／旅遊美食特約萊點特別攝影

延伸閱讀：

．秒殺程度不輸演唱會！4家預約制「神秘私廚甜點店」 爆漿抹茶塔必吃、有貓咪作陪

．甜點界登山指南！全台「富士山造型甜點」5選 雞蛋糕、吐司、冰品變身富士山全想吃