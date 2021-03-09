一天只賣4小時！臺北最夯「板腱牛烤肉飯」必吃，融入法式廚藝好吸睛

提到台北烤肉，一定要推薦這家一天只賣晚餐4小時的「GRiLL BOX」烤肉飯專賣店，超大原塊肉配上自製醃醬料，打破傳統烤肉油膩的既定印象，融入法式料理概念的烤肉飯，絕對一吃就愛上，尤其五分熟的「板腱牛烤肉飯」更是人氣必點，更有網友認為是台北最強的烤肉飯。

圖／GRiLL BOX烤肉飯專賣官方IG

「GRiLL BOX」位於台北的民生社區，靠近新東街與延壽街附近，由三位擁有法式料理背景的創辦人一手精心打造，沒有奢華的裝潢與浮誇的行銷，用最美味的料理職人精神，所有食材包含醬料都是嚴選自製，端出一道道獨特美味的烤肉飯。

圖／GRiLL BOX烤肉飯專賣官方IG

圖／GRiLL BOX烤肉飯專賣官方IG

「GRiLL BOX」目前共販售七款烤肉飯與各式小菜時蔬，包含梅花豬、板腱牛、牛舌、雞胸、雞腿、海鮮與素食可吃的蔬食口味，其中推薦可嚐鮮「板腱牛烤肉飯」，使用原塊肉的板腱牛約烤到五分熟，再搭配用肉的滷汁與紅酒所熬製的紅酒肉汁，絕對迸發肉質新美味，每一口都是精華，非常好吃。

圖／GRiLL BOX烤肉飯專賣官方IG

圖／GRiLL BOX烤肉飯專賣官方IG

值得注意的是GRiLL BOX一天只營業17:00至21:00的四小時，由於店內位置僅供20個座位，日前也開放當日下午預訂當日的外帶晚餐，另外若是中午訂20個以上餐盒或是滿額4000元也可享有外送服務喔（限五公里內），「烤肉控」快揪團嚐鮮一波囉！

圖／GRiLL BOX烤肉飯專賣官方IG

GRiLL BOX 又一間商行-烤肉飯專賣

地址：台北市松山區新東街8號

預訂電話：0928-609-092

營業時間：17：00-21：00（週一休息）

圖／GRiLL BOX烤肉飯專賣官方IG

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