每一口都香辣彈嫩！ 麻辣鍋界10大「鴨血王」 網友熱議必吃火鍋魂

麻辣火鍋「鴨血王」參上！

在這個乍暖還寒的時節裡，找三五好友吃個麻辣鍋可以說是生活裡的一種確幸，香辣過癮又暖心暖胃。目前全台已經有上百家的麻辣火鍋品牌，每個人心目中都有至少一家的麻辣火鍋口袋名單，各家擅長的品項不盡相同，不過台灣人心目中麻辣火鍋的靈魂，鴨血仍然佔了相當重要的地位，你吃過哪家麻辣火鍋店的鴨血是讓你印象深刻的呢？

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，台灣網友心目中的「鴨血王」究竟是哪個麻辣鍋品牌，網友們又給這些品牌的鴨血什麼樣浮誇的封號呢？讓我們一起來看看吧！

Image Source：Facebook／這一鍋皇室秘藏鍋物（示意圖）

第十名－問鼎麻辣鍋養生鍋

隸屬於馬辣集團的問鼎麻辣鍋，有著頂級服務還有像海底撈的美甲、按摩等服務，其鍋底鴨血也相當受到歡迎，店家還將之取名為「布丁鴨血」。網友則是多認為，其鴨血非常入味也相當彈嫩，且可以無限續加讓人覺得相當划算。

第九名－馬辣

馬辣的麻辣火鍋表現一直相當出色，鴨血也是吸引網友的一大特色，軟滑的口感讓不少網友相當喜愛，有網友認為，馬辣的鴨血湯汁相當飽滿，甚至吃完回家還會買常溫包裝回家，想吃的時候就可以吃，認為馬辣在包裝食品的鴨血上也表現不錯。

第八名－小蒙牛頂級麻辣養生鍋

小蒙牛的麻辣鍋湯底並沒有鴨血，鴨血要再另外點放入鍋，小蒙牛的鴨血是事先滷好的品項，只要放入鍋中再讓他多吸收湯汁就可以食用，網友認為小蒙牛的鴨血多了他們的「蒙古特色」，特別的香氣有別於其他川味體系的麻辣鴨血。

第七名－麻神麻辣火鍋

麻神麻辣火鍋的鴨血，店家將之命名為「果凍鴨血」，就如同他的名稱一樣，網友多認為其鴨血非常軟Q，還有網友提到舌尖抵上鴨血就會有爆漿的口感。麻神的鴨血也因為非常受歡迎，在電商及賣場就可以買到包裝的湯底鴨血，有著不少討論。

第六名－青花驕麻辣鍋

王品旗下的青花驕麻辣鍋，雖是新品牌但相當受到歡迎，其鴨血的表現也頗受好評，除了可以續加，在口感上被網友認為是「水嫩水嫩」，吸附了滿滿的湯汁與他們的特色青花椒香氣，口齒留香的感覺讓網友念念不忘，甚至一訪再訪。

第五名－太和殿

老字號的太和殿，在鴨血上也有不少討論，有網友認為太和殿的鴨血相當大塊，儘管大塊仍然每一塊都相當入味，且除了麻辣香氣之外還有濃郁的口味。太和殿也出了自家的鴨血調理包，吃過的網友也有著稱讚，直言不輸給門市店面的口味。

第四名－鼎王麻辣鍋

麻辣鍋的中台灣霸主鼎王，鴨血也是採無限續加的方式供應，網友提到鼎王的鴨血吃得到些許的中藥香氣，相當特別，湯汁也相當飽滿，是會讓人感到舒服的口味，還有網友吃出綿密的口感，認為是到鼎王用餐的一大吸引力。



第三名－這一鍋皇室秘藏鍋物

餐點擺盤都相當有特色的這一鍋，也是走鴨血豆腐吃到飽的路線，這一鍋的鴨血，被網友譽為是「爆汁流」的鴨血，還有網友分享鴨血口感是Q軟彈牙，更覺得鴨血「幾乎沒有任何毛細孔」，就如同這一鍋的特色一樣華麗且浮誇。

第二名－老四川巴蜀麻辣燙

老四川也是聞名已久的麻辣火鍋店，其鴨血也相當受到歡迎，除了入味與口感軟嫩之外，有網友特別喜歡老四川鴨血帶來的辣度，認為很適合下飯，非常多網友喜歡在用餐完後，將紅鍋再外帶回家，老四川現在也有調理包裝，也受到不少討論，頗受歡迎。

第一名－詹記麻辣火鍋

麻辣鍋的「鴨血之王」，最受到討論的麻辣鍋鴨血就是詹記麻辣火鍋的鴨血，許多網友都以各種浮誇的形容來讚賞詹記的鴨血，像是：好吃到流淚、第一名的鴨血、銷魂鴨血等，相當具有人氣，湯汁飽滿、Q彈滑嫩，可以說是名符其實的麻辣鍋鴨血大王。



【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月26日至2021年02月24日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『麻辣火鍋鴨血』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

小編精選新聞不錯過，快加入

【網路溫度計LINE群組】

LINE Notify娛樂大重點 http://line.me/ti/g/Yh_lkO1Jts LINE Notify時事最精華 http://line.me/ti/g/0dJNYFTFsw LINE Notify政治大事 http://line.me/ti/g/5tC7wV3SOO 【網路溫度計telegram】 telegram台灣版 https://t.me/dailyviewtw telegram香港版 https://t.me/dailyviewhk



