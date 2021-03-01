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7-11「Hello Kitty造型櫻花酒、三麗鷗迷你燒酒」激發少女心！絕美瓶身粉絲必收藏
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
三麗鷗家族粉絲要尖叫！前陣子才攜手全家便利商店獨家開賣超萌「迷你水果燒酒、My Melody櫻花酒」的在地品牌「醉月」，這回跟上7-ELEVEN母親節預購檔期，推出胖嘟嘟尺寸的「三麗鷗家族明星」可愛燒酒，更因應十週年打造「HELLO KITTY櫻花玫瑰酒」，粉嫩的酒裝在HELLO KITTY造型瓶身，還有原木盒，自用收藏或送禮都讓人少女心爆發。
「HELLO KITTY櫻花玫瑰酒」為醉月十週年代表力作，大型HELLO KITTY瓶身由在地具50年經驗的手工玻璃技藝老師傅純手工打製而成，精緻木盒上則烙印HELLO KITTY身影、專屬限量編號，還附有高級絨布袋包裝，若送人絕對是獨一無二的重量級好禮。櫻花玫瑰酒酒精濃度為10%，居家時拿出與三五好友或家人小酌，浪漫氛圍升級。
喜愛韓國小燒酒的人也有好消息！品牌以三麗鷗明星家族為主要設計，推出6款圖案的繽紛樂園，每款小巧的瓶身分別印有吉蒂貓、美樂蒂、布丁狗、大耳狗喜拿、大眼蛙、酷企鵝等人氣角色，不僅萌翻天，內部酒液還帶點淡淡櫻花香氣，加上附贈粉紅燒酒籃，讓人忍不住直呼春天真的到了！兩款即日起皆已於全台7-ELEVEN開放預購，預計截至5/4，數量有限，售完為止。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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