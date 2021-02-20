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買不到就要等一年！好市多2大「神級飲品」重磅回歸，加碼梅酒成3強必收

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」、擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」
圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」、擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

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歷年秒殺的過年限定夯品回歸了！好市多一年一度販售的「貝禮詩草莓奶酒」、「傑樂托Moscato d’Asti微甜白酒」每逢春節都掀起囤貨潮，今年度登場時期雖已過了春節初期，但日前回歸消息一出依舊引發熱議，這回還加碼了「桃姬梅酒」，成為三款搶手的神級酒款。

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」
圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

近期不少會員都在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」分享在門市已看到三款酒瓶上架，立馬吸引網友留言：「不管什麼先+1」、「請問可以代購嗎？」。其中來自義大利的「慕司卡多微甜白酒」為好市多獨家販售，因外包裝設計被稱為大眼白酒，入口可感受荔枝果香，原價新台幣779元目前一支特價689元。

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」
圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

而視覺搶眼的「BAILEY'S 貝禮詩香甜奶酒草莓口味」憑粉色瓶身備受歡迎，售價649元，但味道評價兩極，有人直指單喝像糖漿，讓網友大滅火，但仍有許多喝過的人稱讚好喝，也有人表示草莓奶酒加黑咖啡為不錯的組合，或是調入莓果類的氣泡水，亦有內行人建議「加抹茶拿鐵或咖啡後，加熱喝熱熱的也還行」。

圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」
圖／擷取自 FB「Costco好市多商品經驗老實說」

而今年除了草莓口味奶酒及白酒，另一來自日本的「桃姬梅酒」成為人氣最高的黑馬，不少蠢蠢欲動想要入手的會員都反映，賣場內的梅酒已被搶售一空，紛紛詢問哪裡還有貨源。這款梅酒酒精濃度為8%，售價729元，喜愛酸甜風味的人近期不妨到附近門市逛逛，嚐鮮強調桃香的新興酒款。

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