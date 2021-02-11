團圓情境推薦酒：美食搭美酒 喝對了就是親友眼中的高大上

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新春是一年一度的歡聚時刻，總是大小聚餐不斷；而在大啖美食之際，總要喝上幾杯才盡興。在這樣一年當中的珍貴時刻，如何讓餐食與酒呈現最理想的結合？我們在這裡針對不同菜色與情境，提供不同的搭配建議。

情境1：中式飯桌慶團圓：威士忌來相伴

在新春的團圓飯桌上，吃中菜的機率是最高的。相對於西式套餐一次只上一道菜，從前菜、沙拉、湯品、主菜到甜點，風味由清淡而濃厚循序漸進；依序搭配不同風味的葡萄酒，再合理不過。

但中菜的飲食習慣，卻是將涵蓋大江南北的所有菜色一次上桌，桌上同時會有口味濃重的盆菜佛跳牆、滋味清甜的蘿蔔糕、清雅回甘的長年菜、象徵年年有餘的紅燒魚…等；此時若要以葡萄酒同時搭配風味如此迥異的菜色，著實不容易。但如果選擇以威士忌來搭配，尤其是使用不同橡木桶來熟成、融合多種風味的威士忌，便能夠輕輕鬆鬆一支酒打通關。

以發芽大麥發酵、蒸餾、再放進橡木桶裡熟成的威士忌屬於蒸餾酒，不但富有穀物的芬芳甜美，也透過桶陳過程，得到來自於橡木桶的萬種風情，更有高酒精濃度所帶來的飽滿口感，格外適合「一夫當關」，對應調味方式豐富多元的中菜。

好比融匯波本桶與雪莉桶風味的百富12年雙桶單一麥芽威士忌，將在美國波本橡木桶與豬頭桶內陳年至少12年的威士忌，移至西班牙Oloroso雪莉桶中，再陳放9個月。接著再移至大型融合桶裡，再陳放3至4個月，好讓風味進一步融合。使它不但具有波本橡木桶所給予它的柔和口感與細緻特質，也兼具雪莉桶的深沉風味，不管搭配口味濃重或清甜的中菜，都一樣合拍。

以歐洲紅橡木與美國白橡木兩種雪莉桶所打造的麥卡倫雙雪莉桶12年，兼具歐洲紅橡木所帶來的辛香料風味且強而有力的酒體，以及美國白橡木所賦予的柔和香草甜味，帶有香草卡士達醬、太妃糖蘋果等甜美口感，也會是中式團圓飯桌上的好夥伴。

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百富12年雙桶單一麥芽威士忌。圖／格蘭父子提供 麥卡倫雙雪莉桶12年單一麥芽威士忌。圖／台灣愛丁頓提供

將鐵板燒上的肉品淋上威士忌烈焰燒炙，增添圓潤風味。圖／帝亞吉歐提供

現點現做、看著師傅在鐵板前翻炒煎煮各種食材的鐵板燒，兼具視覺與味覺雙重享受，也是新春歡聚的熱門選項。但鐵板燒料理大多採用以醬油為底的醬汁調味，口味偏厚重，在這樣的前提下，與口感偏甜、帶有巧克力、蜜餞香氣，以及具有熟成水果、果醬風味的雪莉桶威士忌最是合拍。

尤其雪莉桶威士忌經常帶有葡萄乾、堅果、莓果或黑巧克力、焦糖…等較偏向厚重的甜美氣味，正好讓鐵板燒中的鹹味醬香與雪莉桶威士忌裡濃郁的醉人甜香，交織出鹹甘鹹甘的曼妙滋味。若在肉品上澆淋威士忌，直接在鐵板上烈焰燒炙，更能夠讓醇厚的肉脂感，浸入威士忌酒液的圓潤風味。

吃鐵板燒，主菜通常是肉類。在眾多雪莉桶威士忌當中，有「達夫鎮的野獸」美名、帶著鮮甜肉質風味的慕赫16年單一麥芽威士忌，正是許多老饕的心頭好。

此外，採小批次限量裝瓶、以最好的初次Oloroso雪莉桶（1st Filled Oloroso Sherry Cask）進行熟成的魁列奇23年初次雪莉桶單一麥芽威士忌，具有油潤如堅果般的肉質口感，以及魁列奇特有的糖蜜般鳳梨果香，更是無比奢華的進階選擇。

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慕赫16年單一麥芽威士忌。圖／帝亞吉歐提供 魁列奇傑出桶陳系列23年初次雪莉桶。圖／大盛酒品提供

今年情人節正逢大年初三，除了忙著與家人團聚，更不能忘記情人節這浪漫的日子。情人節大餐，牛排自然是熱門選項。尤其近幾年蔚為風潮的乾式熟成牛排，在沒有真空包裝的情形下，利用恆溫與恆濕的熟成室，讓牛肉在本身的天然酵素與微生物的作用下，使水份從牛肉的肌肉組織逐漸蒸發，讓牛肉的風味更濃郁、肉質更加嫩度多汁，正是乾式熟成牛排的魅力所在。

牛排與紅酒是最經典的情人節餐酒搭配組合。圖／THE WANG餐廳提供

品嚐風味濃郁的牛排，特別是風味更加醇厚的乾式熟成牛排，就必須使用單寧強勁、酒體飽滿的紅葡萄酒來對應。

來自美國加州的銀鎮酒莊，在葡萄酒漫畫「神之雫」第17集中被譽為「上班族的瑪歌堡」。銀鎮酒莊的那帕山谷卡本內蘇維濃（Cabernet Sauvignon）紅酒，以卡本內蘇維濃葡萄為主軸，帶著迷人的紅色莓果、桃李的香氣，以及微微的礦物與辛香料氣息，細膩的多層次風味，與風味醇厚的熟成牛排是完美絕配。

來自澳洲禾富酒莊的黑牌極致混釀紅葡萄酒，以卡本內蘇維濃、席哈（Shiraz）、馬爾貝克（Malbec）3種葡萄品種混釀而成，具有豐富的黑李與黑醋果香，並帶著一些烘烤咖啡豆、巧克力和堅果等調性，酒體平衡且優美，也是搭配牛排的好選擇。

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