過年在家微醺精選！ 5款啤酒值得再喝一次

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過年在家，圍爐、方城之戰、與家人朋友相聚，除了美食成為味蕾絕佳助攻，低酒精、帶氣泡感的啤酒也是不少人的微醺之選。雖然並非新品，但2020年曾經推出過不少啤酒新品，其中這幾款在包裝、風味、佐餐或創意上各有巧思，值得你過年時跑一趟便利商店、量販超市或啤酒專賣店，再飲一回。

台灣啤酒特別包裝的金牌啤酒，以「守護」為概念，將東方的聖誕老人、薑餅人化身歡樂「門神」角色，兼具西方聖誕與東方年節喜慶意涵。圖 / 翻攝自台灣啤酒臉書。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

台灣啤酒去年曾推出特別包裝的金牌啤酒「聖誕限量罐」，以「守護」為概念，將東方的聖誕老人、薑餅人化身歡樂「門神」角色，也向全線的醫護工作人員、防疫者致意，目前仍於部分便利商店可看到特殊包裝，兼具西方聖誕與東方年節喜慶意涵；來自日本沖繩的ORION啤酒則在年前推出一款特殊包裝的「2021新春特別版」於全家便利商店獨賣，金色瓶身一面為正常包裝、另一面則有著帶有日本意味的朱紅色的神社、不倒翁的插畫，加上金色瓶身，格外討喜。

來自日本沖繩的ORION啤酒「2021新春特別版」，帶有日本意味的朱紅色的神社、不倒翁的插畫，加上金色瓶身，格外討喜。圖 / ORION提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。 柏克金的水晶小麥（KRISTALLWEIZEN）啤酒則是以德式小麥採頂層發酵，再將酵母過濾，因而使酒液如如水晶般透亮。圖 / 柏克金提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

台灣品牌「柏克金」的水晶小麥（KRISTALLWEIZEN）啤酒則是以德式小麥採頂層發酵，再將酵母過濾，因而使酒液如如水晶般透亮，帶有香蕉和杏桃的清甜香氣，並在2020年一次獲得2020英國世界啤酒大獎（WBA）台灣區冠軍、2020英國國際啤酒挑戰賽（IBC）金牌，以及2020日本國際啤酒大獎（JIBC），多項肯定。

喜歡台味？最後再加碼兩款精釀啤酒，由「酉鬼啤酒」打造的「（免吐籽）芭樂鹽小麥」，是德國中世紀的「鹽小麥（Gose）」風格，使用台灣本地小麥以乳酸菌發酵帶出清新酸味，並加入香氣濃郁的土芭樂增添了酸甜層次。細微的天然礦物鹹味揉合檸檬酸韻、土芭樂的熱帶果香，有別於常見口味，大膽挑戰味蕾。

由嘉義「打貓酒廠」代理的澳洲BVB精釀啤酒「是花生醬（Peanut Butter Chocolate Milkshake）」，由Stout當成啤酒基底，是啤酒、也是飲用的「類」甜點。圖 / 打貓酒廠提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

另外由嘉義「打貓酒廠」代理的澳洲BVB精釀啤酒則有一款「是花生醬（Peanut Butter Chocolate Milkshake）」，由Stout當成啤酒基底，釀酒師從花生醬巧克力奶昔得到靈感，是啤酒、也是飲用的「類」甜點，並獲2020 Indie Beer銅牌。由於是精釀啤酒，一般通路無售。哪裡喝？且前往打貓酒廠的微風廣場GF門市與信義誠品B2櫃位，甜甜開喝。

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