追劇別只會配零嘴！來杯「懶人威士忌」 不會喝酒也能嘗試

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

長長的新春年假，正是追劇好時光，一邊追劇、一邊來一杯輕鬆的懶人威士忌，真的是一件很愜意的事情。

追劇時究竟適合喝什麼威士忌呢？首先，追劇所花的時間，短則數十分鐘，長則數個小時，因此飲用方式以「耐喝」為主，最好追劇時可以從頭喝到尾，一口接一口，所以酒精濃度不宜太高；免得劇還沒追完，人就已經先喝醉了。

要降低酒精濃度，建議可以依照個人口味，在威士忌中加入蘇打水、薑汁汽水、檸檬汁…等；我們也在這裡介紹幾款很經典的簡易威士忌調酒。

如果真的太懶，家裡除了冰塊以外，什麼材料都沒有，採用On The Rocks的喝法也行，直接在杯子裡加入冰塊或大冰球就可以了。用這個方法喝，建議可以利用追劇的長時間，慢慢隨著冰塊的逐漸融解，體驗杯子裡威士忌在不同溶水比例下的風味表現變化，也是一件可以邊追劇邊嘗試的有趣事情。

●Whisky Highball

Whisky Highball的威士忌與蘇打水比例，可依個人喜好調整，「1:2」、「1:2.5」、「1:3」皆可。記者／蘇健忠攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

材料：威士忌45毫升、蘇打水適量、冰塊、黃檸檬

作法：冰杯後，將冰塊加入杯中約八分滿，注入威士忌，輕輕攪拌。撥開冰塊至一邊，將蘇打水倒進威士忌液面。加入黃檸檬片。

●Whisky Buck

Whisky Buck是許多不太會喝酒的人也會喜歡的熱門調酒。記者／蘇健忠攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

材料：威士忌45毫升、綠萊姆汁5毫升、冰塊、薑汁汽水適量

作法：冰杯後，將冰塊加入杯中約八分滿，注入威士忌與檸檬汁，輕輕攪拌。撥開冰塊至一邊，將薑汁汽水倒進威士忌液面。加入綠萊姆片。

●Whisky Sour

Whisky Sour可以不需要加入蛋白，簡化調酒流程。記者／蘇健忠攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

材料：威士忌60毫升、黃檸檬汁15至20毫升、糖漿或果糖10至15毫升、冰塊

作法：將所有材料加冰裝入雪克杯中搖盪均勻即完成。

●Whisky On The Rocks

真的太懶，就用On The Rocks的喝法，加入冰塊或大冰球就可以了。圖／麥卡倫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

材料：威士忌30毫升、冰塊或大冰球

作法：在杯中加入冰塊或大冰球之後，緩緩倒入威士忌。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康