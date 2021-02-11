過年不想「呆」在家？ 這9間「台北酒吧」手刀筆記跑起來！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

過年不想在家方城之戰或和家人火鍋吃到初五開工？擺脫平常束縛、與朋友小酌怡情情，或是不錯選擇。除了便利商店24小時全年無休，其實過年期間台北也有這些酒吧讓人放鬆心情，小酌一番。

以全女性調酒師為號召、台北市樂利路上的「躁鎮（Bar Mania）」，過年期間小年夜2月10日仍正常營業，每日六點至凌晨一點，除夕（2月11日）與初一（2月12日）則從晚上10點營業，直到凌晨三點。位於基隆路上的「安慰劑（Placebo Taipei）」，以中式客棧風格打造，古色古香，除調酒外並有獨立裝瓶的選桶威士忌，滿足威士忌愛好者的喜愛，除夕當晚將稍晚開始營業，其餘小年夜、初一以降，都將維持晚上八點開始；同樣鄰近通化夜市的「榕Xinyi」與本店「榕Ron」訴諸結合音樂與調酒，除夕、初一將延至晚上九點半開始營業，其餘時間皆為正常。

位於捷運古亭站7號出口的日系酒吧「Bar M」是由日籍調酒師清水直所打造，過年期間無休，由每日晚上六點半開始營業。店家近日並主推具有濃郁香氣的麝香葡萄調酒，並有少量進貨的秩父10年THE FIRST TEN威士忌、與北海道的「厚岸」原酒威士忌少量到貨；喜歡日本清酒？敦化信義路口的「丘香」提供了單杯純飲、開瓶或以清酒調製而成的雞尾酒，除夕、初一兩日都約在晚上10點開始營業，入夜後來一杯單杯清酒，切換味蕾，開始清爽一年。

由日本調酒師開設的「Bar M」，近日主打麝香葡萄調酒，香氣濃郁、數量有限，並有來自北海道的「厚岸」威士忌少量到貨。圖 / Bar M提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

以單杯清酒、清酒雞尾酒為號召的「丘香」，除夕與初一兩天，晚上約10點後開始營業。記者釋俊哲 / 攝影。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

此外西門町武昌街電影公園旁的「Bar THY」，忠孝新生站五號出口、小而巧的「Bar春花」，以及位於復興南路微風廣場旁，散發銀座、紳士風格的「Gato Bonheur」 爵士酒吧沙龍，則分別將陸續從初一、初二、初三開始營業正常，讓年節期間驛動的心，找到歸屬。

前身為Bar Gato的「Gato Bonheur」 爵士酒吧沙龍近日改裝試營運中，訴求為宛如銀座般的紳士社交沙龍。記者釋俊哲 / 攝影。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

忠孝新生五號出口的「Bar 春花」，空間呈現清爽的日式與中式混搭風格。圖 / Bar 春花提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康