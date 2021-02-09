烤肉配紅酒、餃子配白酒！想讓年菜新鮮感加倍，法國葡萄酒「這樣」選最對味

圖文/Pei

近年台灣的超商和超市有越來越多法國葡萄酒亮相，入手名酒一點也不難；春節年菜、台灣小吃甚至日韓、泰越料理都有驚喜的酒品搭配方式！

傳統年菜搭配心法

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Pei小編先提醒大家，酒品和菜餚的搭配效果，每個人都有自獨特的感受，這篇參考指南主要由於傳統菜餚的燜燒、油炸方式用油會比較多，葡萄酒的酸度可以適當中和油膩口感，因此今年開春年菜，建議嘗試一下法國紅酒與白酒與餐桌上料理激盪出的新口味吧！

希望大家讀完文章，能打破「白肉配白酒、紅肉只能配紅酒」的傳統思路法則，自在品嘗亞洲菜系和法國酒品！

海鮮只能配白酒？你有其他選擇！ / 來源： pixabay

例如清蒸魚肉等海鮮通常會搭配澀一點的白酒，例如香氣清雅的Chardonnay. 但如果用紅燒、醬燜或烤肉料理，例如黑皮諾、有木頭香味的紅酒會更適合；濃醬製成的烤鴨等菜餚，可以嘗試搭配帶有淡淡果香的清爽紅酒，可以到商店找找看法國波爾多的Cabernet Sauvignon品種。

喜氣的元寶－餃子如果是你家年菜必備，白酒是Pei小編的法國朋友實測過的推薦搭法；當然大家的年菜和聚會餐點種類豐富，「一酒打天下」比較難，因此把握要點搭配法國葡萄酒，將為你和親友帶來更多驚喜！

以主菜為基準做選擇

小編的建議是，以主菜的料理方式和食材來搭配葡萄酒，其他口味較淡或有香辛料的菜類料理，可以選擇澀口白酒來讓味蕾再次甦醒。

那麼，我們再用口味來區分吧！

今年年菜就搭葡萄酒 嘗試新口味 / 來源： pixabay

首先是「淡」，例如近年在台灣越來越高人氣的廣東、港式料理，海鮮、叉燒或清淡的傳統台菜就很適合清淡的白酒Chardonnay或是Sauvignon Blanc, 如果你買了紅酒，那麼淡一點、潤一點的酒品也不錯！

「甜」味系的蜜汁料理，也可以搭配香味清新的淡紅酒，記得酒精濃度不必太高！三杯雞呢？這一類料理大多數人會覺得適合同樣厚實口感的紅酒，不過如果你想中和味蕾，白酒將是很好的選擇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃紅葡萄酒正餐點心都適合 / 來源： pxhere

最近的粉紅風潮當然也有酒品可搭，而且它很百搭！例如法國南部「普羅旺斯」出產的桃紅葡萄酒，半透明的粉色，看來就非常優雅、年輕、療癒，它適合搭配肉類，如火烤雞肉、叉燒肉、火腿、牛羊排和海鮮與魚湯等等，甚至輕鬆點心時刻的漢堡也可以配桃紅酒哦！

更多亞洲料理 各國葡萄酒搭配法

許多人都喜歡口味刺激的東南亞料理，還有大眾之愛－日韓菜系，葡萄酒也可以很配！

例如海南雞飯，帶有水果味的黑皮諾（特別是智利等國家產）就會比歐陸舊世界的紅酒適合；咖哩料理就用Merlot, Shiraz來享用！

白酒有意想不到的搭法 / 來源： vialbost

愛酒人士看到這裡還沒看到麗絲玲Riesling白葡萄酒，來了，泰國辣勁十足的料理，如香辣蟹和冬蔭功海鮮湯、沙茶菜式都可以試試看。

韓式燒烤呢？為了那盤必備的泡菜，建議自帶辛味的酒類，如智利和澳洲的Shiraz; 吃日式壽司與刺身？試試白酒夏多內Chardonnay吧！

今晚我想來點越南菜……酸柑、檸檬必不可少的料理很適合淡有柑橘香氣的葡萄酒；如果你的白酒還有剩，外帶的那盤臭豆腐搭看看吧！最後，別忘了炒熱氣氛的好夥伴－香檳！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Pei小編即將推出法國酒區的文章 敬請期待MILLIUN MILES / 來源： findweek fr

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家新年快樂，乾杯（法語：santé）身體健康！

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