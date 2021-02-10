超解膩！ 3款微醺爽口「啤酒」配年菜，大魚大肉之後需要它

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

雖然才大年初二，你是否已經厭倦重度調味和大魚大肉？餐酒搭的概念已在近年成為飲食主流，啤酒除帶來微醺感，適中的氣泡也能洗刷味蕾，還原口腔清新感受。

海尼根的0.0零酒精，去年八月上市，短短三個月賣破200萬瓶，關鍵就在特殊製程保留了啤酒風味，但卻無酒精、不對身體造成負擔，加上微醺的氣泡感，喝來爽口、配年菜正對味，年節期間，海尼根再推出「2021海尼根繽紛星年活動」，針對7-11、全家、萊爾富、OK、頂好超市，個別推出不同的滿額贈禮，搶搭年節商機。

海尼根推出「2021海尼根繽紛星年活動」，針對7-11、全家、萊爾富、OK、頂好超市，個別推出不同的滿額贈禮。圖為在OK與萊爾富的「海尼根繽紛星年帆布袋」，數量有限。圖 / 海尼根提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

「朝日啤酒（Asahi）」的「辛口KARAKUCHI生啤酒」並非新品，但強調從日本酒的「辛口」口感而來，俐落、爽快。朝日啤酒去年曾在信義區與多位名廚合作，打造一波辛口迴轉餐酒限定店，重新炒熱人氣。事實上「辛口KARAKUCHI生啤酒」的爽口尾韻，正可帶走油膩，還原口腔清新，讓飲食過程持續保持新鮮美味感受。

「辛口KARAKUCHI生啤酒」的爽口尾韻，正可帶走油膩，還原口腔清新，讓飲食過程持續保持新鮮美味感受。圖 / 朝日啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

台灣啤酒品牌「柏克金」屬於經典德式啤酒風格的「老啤酒Altbier」，去年並二度獲得「世界啤酒大獎（World Beer Awards, WBA）」的「世界最佳老啤酒（World’s Best Dark Altbier）」肯定。所謂的「老」啤酒，是指「古老的釀造風格」，而柏克金的老啤酒帶有古銅色的酒液有著豐潤的麥芽與果乾香氣，加上特殊的陳釀風味合適重口味的烤肉、煙燻臘腸，如果年節原本就喜愛重口味？來瓶「老啤酒」吧！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康